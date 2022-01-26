第九屆傑出台商獎　許勝雄盼兩岸和平穩定

面對疫情下的新常態，「第九屆傑出大陸台商獎」頒獎典禮26日在台北舉辦，頒出十項大獎，共十九位企業家獲獎。海基會代理董事長許勝雄致詞時表示，台商都是身經百戰，今天才能夠繼續在全世界「趴趴走」，面對當前挑戰，他期盼在新的一年裡疫情早日安穩，兩岸關係能夠和平穩定。

「第九屆傑出大陸台商獎」由台北經營管理研究院發起，邀請前行政院長陳冲、張善政，以及許勝雄和各重量級產、官、學界代表擔任選拔委員，並因應台商特性和綠色轉型趨勢，設有外銷傑出、內銷典範、通路標竿、綠色節能、轉型升級、接班傳承、創新經營、青年創業、協會貢獻和兩岸貢獻十項大獎，26日於台北商業大學進行頒獎典禮。

許勝雄致詞指出，2020年到2021年，各個企業和國家都面臨非常大的挑戰與考驗，「中美爭霸戰」和COVID-19疫情，造成國際供應鏈斷鏈，企業長短鏈調整及關務系統不必要的困擾，中國大陸也對房地產、金融、網路、能源體系進行政策調整，這都給予台商很多需要突破的地方。

許勝雄說，用一首歌意向形容，台商就像《海鷗》，在藍天飛翔需要更高瞻遠矚，才能應對風險。展望未來，除盼疫情早日安穩，因為海基會（任海基會代理董事長）的關係，希望兩岸能和平穩定，台商企業健康的永續發展。

前行政院長陳冲也提到，疫情在兩年的時間裡，改變了我們的工作、生活和文化，未來國際貿易上供應鏈「短鏈」將成為趨勢，台商可能面臨更艱苦的環境，期許大家具備拚戰精神，展望未來。

頒獎典禮上，旭柏彩印工藝製品總經理王俊閔、有祥汽配製造總經理周哲弘、宏柏新材料董事長紀金樹獲得外銷傑出獎；動力科技董事長許文昉、宏琪金屬製造董事長詹正旭獲內銷典範獎；東池餐飲管理董事長張憲清、安婕妤化妝品科技董事長翁子婷獲通路標竿獎；聖暉系統集成董事長梁進利、友達光電(昆山)總經理朱永銓獲綠色節能獎。

緯創資通(昆山)總經理周泓任、信音電子(中國)董事長楊政綱獲轉型升級獎；五川音響電子科技董事長鄧家雄、總經理鄧志騰父子獲得接班傳承獎；台駿國際租賃董事長林杇柴獲創新經營獎。

青年創業獎，由昆山瑪冀電子董事長趙宜泰、青島和泉食品總經理朱星憲獲得；昆山台商協會常務副會長陳麗梅、漳州台商協會會長林伯彥獲得協會貢獻獎；東莞台商子弟學校校長溫明正獲得兩岸貢獻獎。

台北經營管理研究院院長陳明璋說，首先感謝很多台商辛苦從海外回來領獎，大家在全球「趴趴走」，「用十六隻腳追四隻腳的錢」，這種精神令人敬佩，不只創造兩岸經濟奇蹟，現在更跟下一代一起打拼，挑戰更多的不可能。