快訊

紅頂藝人風光一時 蔡頭慘賠1.7億「賣到剩一間房」

評／三軍直升機進駐玉山艦 海軍陸戰隊能三棲作戰嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德過境美國與美政要視訊會議 北京定調：尋機謀獨

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為大陸國台辦發言人朱鳳蓮。圖／中新社
圖為大陸國台辦發言人朱鳳蓮。圖／中新社

副總統賴清德出訪宏都拉斯美國洛杉磯過境，並以視訊方式線上會晤17名美國國會議員。大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日指稱，「這是尋機進行謀獨操弄，是其倚美謀獨的一貫伎倆」；並指「挺台謀獨只會進一步損害台海和平穩定，只會招致玩火自焚的後果」。

根據人民網消息，朱鳳蓮在26日的大陸國台辦例行記者會上，作上述表示。他首先說，「兩岸同屬一個中國，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事。我們相信兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好自己的問題。」

接著朱鳳蓮表示，民進黨當局借所謂「過境」美國圖謀美台官方接觸、尋機進行謀「獨」操弄，是其「倚美謀獨」的一貫伎倆。「無論以什麼名目、玩什麼花招，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的事實」。

朱鳳蓮並稱，「我們堅決反對美國同中國台灣地區進行任何形式的官方往來。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向『台獨』勢力發出錯誤信號。」

美國 朱鳳蓮 國台辦 賴清德 宏都拉斯 洛杉磯 台獨

延伸閱讀

賴清德線上會晤國務院官員？蕭美琴：不方便評論

洛杉磯僑宴改視訊 賴清德從台灣帶四樣禮物給僑胞

賴清德洛杉磯馬拉松線上會晤 跨黨派參眾議員名單曝光

影／賴清德過境洛杉磯 僑胞迎接「I love you」

相關新聞

賴清德過境美國與美政要視訊會議 北京定調：尋機謀獨

副總統賴清德出訪宏都拉斯在美國洛杉磯過境，並以視訊方式線上會晤17名美國國會議員。大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日指稱，「這...

國台辦：今年大陸對台工作重點是 推進統一進程

據新華社報導，2022年大陸對台工作會議25日在北京舉行，大陸全國政協主席汪洋出席會議並講話。大陸國台辦發言人朱鳳蓮26...

大陸播音員和主持人也要「德藝雙馨」、政治立場堅定

大陸對輿論的控管擴及播音員和主持人。中共中央宣傳部、國家廣播電視總局連袂發布「關於進一步規範播音員主持人職業行為和社會活...

第九屆傑出台商獎　許勝雄盼兩岸和平穩定

面對疫情下的新常態，「第九屆傑出大陸台商獎」頒獎典禮26日在台北舉辦，頒出十項大獎，共十九位企業家獲獎。海基會代理董事長...

美F-35C戰機南海失事 環時開酸：秀肌肉反拉傷

美軍一架F-35C匿蹤戰機24日在南海準備降落卡爾文森號航母時墜落甲板，造成7人受傷，飛行員彈射逃生獲救，傷者皆情況穩定...

要求德藝雙馨 中宣部：主持人要淨化交際圈、朋友圈

中共中央宣傳部辦公廳、國家廣播電視總局辦公廳印發《關於進一步規範播音員主持人職業行為和社會活動管理的意見》的通知。該意見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。