賴清德過境美國與美政要視訊會議 北京定調：尋機謀獨

副總統賴清德出訪宏都拉斯在美國洛杉磯過境，並以視訊方式線上會晤17名美國國會議員。大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日指稱，「這是尋機進行謀獨操弄，是其倚美謀獨的一貫伎倆」；並指「挺台謀獨只會進一步損害台海和平穩定，只會招致玩火自焚的後果」。

根據人民網消息，朱鳳蓮在26日的大陸國台辦例行記者會上，作上述表示。他首先說，「兩岸同屬一個中國，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事。我們相信兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好自己的問題。」

接著朱鳳蓮表示，民進黨當局借所謂「過境」美國圖謀美台官方接觸、尋機進行謀「獨」操弄，是其「倚美謀獨」的一貫伎倆。「無論以什麼名目、玩什麼花招，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的事實」。

朱鳳蓮並稱，「我們堅決反對美國同中國台灣地區進行任何形式的官方往來。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向『台獨』勢力發出錯誤信號。」