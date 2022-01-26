傳將赴新加坡二次上市 蔚來汽車不予置評

據外電26日消息，大陸「造車新勢力」之一的蔚來汽車因在港二次上市計畫受阻，考慮轉往新加坡進行二次上市。但對於此一傳聞，蔚來汽車官方回應：「不予置評」。

路透旗下媒體「International Financing Review」（IFR）引述知情人士稱，蔚來汽車正考慮在新加坡第二上市。

IFR去年3月曾報導稱蔚來汽車已選擇瑞士信貸和摩根士丹利安排其在香港進行二次上市，且將涉及高達5%的股本。在香港上市計劃懸而未決的情況下，蔚來汽車已開始考慮在新加坡上市。

按蔚來汽車25日市值378億美元估算，假設該公司將出售5%股份，將可籌資約19億美元。不過，一名知情人士表示，蔚來汽車不會完全放棄在香港上市的計劃，並將繼續與香港監管機構討論。

對此，蔚來回應，對於市場傳言，公司不予置評。

綜合陸媒去年9月的報導，蔚來汽車遲遲未能獲得港交所的上市審批，主要原因在於其涉及用戶信託持股問題。

據蔚來汽車一份備案文件顯示，蔚來CEO李斌2019年曾將5,000萬股公司股票轉移給一家蔚來汽車用戶信託基金，使客戶「有機會討論和建議如何使用這些股票帶來的經濟效益」，但李斌保留對這些股票的投票權。

因此，蔚來遲未能獲得港交所的審批，且外界分析蔚來要在今年初登陸港交所的機會也甚微。

當時消息人士指出，考慮登陸港交所計畫延遲，蔚來汽車還計畫出售多達20億美元的美國存託憑證（ADR）以迅速籌集資金。

針對蔚來香港二次上市，蔚來創始人李斌表示，「我們當然會做對投資人最合理的資本市場的安排。目前沒有什麼特別新的計劃。」