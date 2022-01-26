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港前議員林卓廷入獄 3罪成立判刑4個月

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
香港前立法會議員林卓廷。圖取自林卓廷個人臉書
香港前立法會議員林卓廷。圖取自林卓廷個人臉書

香港前立法會議員林卓廷，因涉嫌在三場記者會上，披露「元朗721事件」中接受調查、時任元朗警區助理指揮官游乃強被廉公署調查的消息，26日在東區裁判法院裁判官葉啓亮裁定三項披露受調查人身分罪全部罪名成立，將林卓廷判刑四個月。

香港明報報導，43歲被告林卓廷，被控於2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，明知或懷疑正有調查涉及《防止賄賂條例》的罪行正在進行，而向公眾披露受查人之身分，即游乃強，涉違反條例的第30條。

《香港01》新聞報導，控方指出，廉政公署於2019年7月23日就是否有警員在「721事件」中涉失當行為展開調查，由於林卓廷在事件中受傷，因此有邀請他以證人身分進行會面，會面結束後曾提醒林不可披露調查。

但林卓廷卻在三場記者會上，透露游乃強就公職人員行為失當被廉署調查，質疑他為元朗事件的疑犯。

林卓廷自辯時解釋，「721事件」後，即使游疑「放生」白衣人，卻被委派調查721，有「自己人查自己人」之嫌，直指他披露游正受查，是為了「敲響警鐘」，讓公眾了解荒謬之處，及用輿論壓力讓警方收回成命，認為披露涉公眾利益。

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