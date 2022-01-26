兩屆奧運態度大不同？從北京夏奧到冬奧 大陸哪裡不一樣了

本周二(1月25日)為北京冬奧開幕倒數第10天。中國官媒大肆報導中國國家主席習近平會見國際奧委會主席巴赫的消息，雙方相互賀早年，兩人對本屆奧運滿是盛盛讚之詞。

不過，中國此時也正面對著各方對其人權侵犯行為所提出的多項指控。中國稱這些控訴是「世紀謊言」，並表示將體育和政治混為一談違反《奧林匹克憲章》。而國際奧委會主席巴赫也同樣用此作為反對批評者的盾牌。

車維德(Victor Cha)曾在小布希總統手下的白宮工作過，並且是《超越最終得分--亞洲的體育政治》一書的作者。他認為，中國對他人將體育政治化的抱怨是「五十步笑百步」。

在喬治敦大學任教的他上周為戰略與國際研究中心撰寫的一篇文章中說：「沒有哪個國家比中國更無視《奧林匹克憲章》中關於將政治排除在體育之外的規定。」

他說：「儘管全世界都希望奧運會沒有政治，但正如喬治·奧威爾曾經寫道：『體育是少了槍擊的戰爭』。」

萊特州立大學的中國問題專家羅曼 (Laura Luehrmann)告訴美聯社：「體育和政治確實混合在一起。政治是關於有限資源的分配和使用--最明顯的是權力和決策，但也包括財政。體育是關於權力和金錢的--即使是以美化體育成就為框架。」

國際奧委會在第二次將奧運會交給中國辦理時，幾乎沒有任何其他選擇。以挪威和瑞典為首的6個可能的歐洲候選國因政治或成本因素而退出。瑞士和德國的選民則是在公民投票中投了反對票。

國際奧委會成員最終選擇了北京，一個不需要選民批准就能進行比賽的專制國家，而不是哈薩克的阿拉木圖。投票結果是44比40。

美聯社報導，雖然從2024年巴黎奧運會開始，主辦城市必須遵守聯合國關於商業和人權的指導原則，但中國在2015年被選中時，並沒有受到這些規則的約束。國際奧委會允許中國逃避人權監督。

設計2008年北京奧運鳥巢體育場的中國藝術家艾未未告訴美聯社：「當中國再次舉辦奧運會時，已不再是2008年的中國了。」

他當時期待自己的設計能標志著一種新的開放，但在失望之後，他感到後悔，稱其所以為的開放和奧運會是中國的「假笑」。

2011年，艾未未在中國入獄，罪名不詳，現在流亡在葡萄牙，而鳥巢將於2月4日再次舉辦開幕式。他說:「今天的中國已經進一步偏離了民主丶新聞自由和人權，現實變得更加嚴酷。」

兩屆奧運間的中國變化

2008年，中國政府對天安門廣場的轉播進行了一些限制，但允許轉播，還同意設立 「抗議區」，儘管這些抗議區從未被使用過，而且多次拒絕相關人士進入；在奧運會前一年多，中國取消了一些報導限制，還為記者解除了對互聯網的審查。

中國在2008年抱怨說，圍繞西藏的人權抗議活動使奧運會政治化。奧運會火炬接力在世界範圍內巡游時，在倫敦和其他地方面臨暴力抗議。此後，國際奧委會再也沒有嘗試過這樣的傳遞活動。

影響2022年的一些變化始於2008年奧運會結束後的一個月，當時全球金融危機爆發。中國的表現比大多數國家好，這增加了中國的信心。

此後，中國迎來了習近平的崛起，他領導主辦了2008年奧運會，並在2012年被任命為共產黨總書記。在香港大學教授歷史的徐國琦是《奧林匹克之夢》的作者，他說：「雖然習近平負責2008年奧運會，但冬季奧運會才是習近平真正主辦的奧運會。」

跟13年半前的北京夏奧相比，美聯社指出，這屆奧運會更多人關注的是中國崛起後對公民自由的漠視。

美國帶頭稱中國對至少100萬維吾爾人的拘留是種族滅絕。人權組織則記錄了中國對維族強迫勞動丶大規模拘留和酷刑。在網球明星彭帥指控中國前副總理張高麗性侵後，幾乎從公眾視野中消失，中國也因此受到批評。

上述事件引發了由美國主導的外交抵制。但是，與上次北京舉辦奧運相比，中國擁有更多的政治丶經濟和軍事影響力，對於全球的批評也更加無所顧慮。

美聯社提到，中國對來訪記者的限制，將他們放置在「泡泡」中，並且與中國民眾隔離了開來。

弗萊堡大學的中國研究員舒曼（Amanda Shuman）告訴美聯社，中國的做法跟過去10年沒什麼兩樣。她說：「如果有的話，壓力比2008年要小得多。中國政府很清楚，它的全球經濟優勢讓它可以為所欲為。」

到了2022年的北京冬奧，雖然記者還是可以自由使用互聯網，但疫情把他們限制在一個嚴密的「泡泡」中。主辦單位已警告外國運動員，任何違反中國法律的聲明都可能受到懲罰。據一家互聯網監督機構稱，運動員和記者廣泛使用的一個北京冬奧智能手機應用程序存在明顯的安全漏洞。

一些國家的奧委會已經建議團隊和工作人員不要把個人電話或筆記本電腦帶到北京。

新聞裡有無真相？

國際奧委會從贊助和轉播權中獲得了數十億美元的收入。它很少在公開場合對中國的主辦單位進行批評，而這些主辦者實際上就是中國政府。

密歇根大學中國研究中心主任高敏 (Mary Gallagher)說，美國的民主狀況及其「糟糕的新冠疫情應對措施」使中國更加有恃無恐。

她對美聯社說:「現在，美國的多重失敗為中國的民族主義和信心重新創造了動力。由於共產黨對信息的嚴格控制，這一點變得更加有效，可以將『正能量』用到中國發生的事情上，而只宣傳其他國家，特別是美國的負面報導。」

反觀美國媒體，美國共和黨議員25日致函美國國家廣播公司NBC高管，首席執行官謝爾 (Jeff Shell)和NBC奧運會主席曾克爾 (Gary Zenkel)，提出關切，詢問「中共和國際奧委會對NBC2022年冬奧會節目的影響程度」。

支付了76.5億美元獲得奧運會2032年播出權的NBC環球公司上周表示，其報道將包括「地緣政治」問題，但運動員的故事仍將是其報道的中心內容。

人權組織曾向NBC施壓，要求其在轉播過程中報道中國的所謂侵權行為。美國國會中國事務執行委員會也在12月致函NBC，敦促其在賽事期間討論中國對香港民主的鎮壓。

在被問及評論時，NBC指出，它在上周的一次演講中曾說，其奧運報導 「將提供關於中國在世界上的地位的觀點」。

(美聯社丶路透社等)

【 本文章由德國之聲授權提供】