被視為習人馬 前杭州市委書記周江勇被「雙開」

據大陸央視新聞報導，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，對周江勇搞「家族式腐敗」，非法收受巨額財物，予以「雙開」處分。

報導指，周江勇喪失理想信念，政治意識淡漠，對中共中央決策部署陽奉陰違，與資本勾連，支持資本無序擴張，搞迷信活動，處心積慮對抗組織審查。

周江永還被控，違規配備警衛人員、公務用車，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規收受禮品禮金；應私營企業主請託違規選拔任用乾部，不按規定報告個人有關事項；違規干預插手市場經濟、執法司法活動；利用職務便利為他人在工程承攬、土地轉讓、稅收返還等方面謀利，夥同親屬非法收受巨額財物，搞「家族式腐敗」。

報導指，周江勇嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

經中共中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予周江勇開除黨籍處分；由大陸國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的十九大代表、浙江省第十四次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

央視19日晚播出電視專題片《零容忍》第五集《永遠在路上》，首次披露浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇的案情。這也是他被調查後，首次出現在鏡頭前。

根據中共中央紀委國家監委網站發布的影片披露，浙江是市場經濟活躍地區，部分領導幹部存在搞「一家兩制」的問題。周江勇就屬於這種情況，他和弟弟周健勇一個從政、一個經商，利用公權力為弟弟經商提供幫助。

據介紹，周江勇、周健勇兄弟攫取的「第一桶金」就建立在權錢交易的基礎上。一家民營企業在周江勇授意下，和周健勇「合作」開辦寧波翔潤石化科技有限公司，所謂「合作」其實只是幌子，很快翔潤石化公司變成周健勇獨立承包，但依然長期免費使用該企業土地、廠房和設備。

通過免除租賃使用費方式，多年來該企業向周江勇兄弟輸送利益達人民幣700多萬元。與此對應，周江勇利用職權為該公司在獲取土地等方面提供幫助。

專題片披露，周健勇投身商海，也給了各路商人順理成章利用他圍獵周江勇的機會。一家建築公司老闆史時紅就是其中之一。從2013年到2017年期間，周江勇先後在涉及舟山、温州的多個項目中，按照周健勇傳達的請託，為史時紅提供幫助，周健勇則先後八次以「借款」為名，收受史時紅所送的錢財，總計金額達人民幣9,000多萬元。