快訊

不可能買不起衛生棉？大馬疫情與「月經貧窮」何解

亞東醫院又傳病患確診！ 新北證實2例陽性

香港研究稱：青少年2劑BNT心肌炎風險較1劑高6倍

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港大學醫學院研究發現，青少年接種兩劑BNT後患心肌炎的風險比只接種一劑多六倍，但因接種疫苗而發生心肌炎的風險仍十分低。歐新社
香港大學醫學院研究發現，青少年接種兩劑BNT後患心肌炎的風險比只接種一劑多六倍，但因接種疫苗而發生心肌炎的風險仍十分低。歐新社

香港明報報導，香港大學醫學院研究發現，若以每10萬名12歲或以上青少年接種復必泰（BNT）疫苗為基準，接種第1劑復必泰後有3人出現心肌炎，打第2劑約有22人患上心肌炎，亦即施打兩劑BNT後患心肌炎的風險比只接種一劑多六倍。

香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，其他國家的初步數據顯示，青少年打第2劑疫苗的間隔愈長，患心肌炎的風險愈低。

另一項研究則針對急性心肌炎或心包炎情况，團隊分析香港約17.8萬名12歲或以上青少年，他們共接種了30.5萬劑BNT。結果顯示，當中33人接種疫苗後出現急性心肌炎或心包炎，逾八成是男性。這33起病例中，有八成是接種第2劑後才發生，但所有患者症狀輕且都已自然康復。

第三項研究發現，成年人和12歲或以上青少年接種BNT疫苗後，患心肌炎或心包炎的風險比未接種疫苗高約3倍，主要是在接種疫苗後14天內發病。

但研究團隊強調，香港青少年接種疫苗後發生心肌炎的風險仍十分低，也未見個案因此進入深切治療部或死亡，民眾也可考慮改在大腿外側注射，以減低接種後的不良反應。

疫苗 香港

延伸閱讀

大學生該不該打第三劑疫苗？大學網引發正反熱議

高端廣效新冠疫苗 邁步

網球／法國改防疫規定 約克維奇有望衛冕法網

高雄婦人打第3劑莫德納15分鐘後 軟癱倒地送醫不治

相關新聞

抵制聲中 南韓議長將出席冬奧

儘管英美等國宣布外交抵制北京冬奧，但也有不少國家表達力挺。俄羅斯宣布將派逾五百人代表團參加，南韓國會議長朴炳錫也將出席冬...

香港研究稱：青少年2劑BNT心肌炎風險較1劑高6倍

據香港明報報導，香港大學醫學院研究發現，若以每10萬名12歲或以上青少年接種復必泰（BNT）疫苗為基準，接種第1劑復必泰...

汪洋：台海不確定性增多

大陸「二○二二年對台工作會議」昨在北京舉行，中共中央對台領導小組副組長、大陸全國政協主席汪洋在會上向大陸涉台部門官員表示...

習近平主持中亞五國建交30年視訊峰會 提5點建議

大陸國家主席習近平25日主持「中國同中亞五國建交30周年視頻峰會」，他強調，中國大陸同中亞五國30年合作的成功密碼，在於...

香港黃大仙再度取消除夕上頭炷香

香港春節上頭炷香，百年來第二次消失。著名廟宇黃大仙祠宣布，因應疫情，原定年廿九晚的頭炷香，再一次不予向公眾人士開放。改為...

習近平會國際奧委會主席 稱北京冬奧得到國際支持

北京冬奧舉辦在即，中國大陸國家主席習近平25日在北京會見國際奧委會主席巴赫，習近平表示，中國舉辦北京冬奧得到國際社會的支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。