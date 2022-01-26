香港研究稱：青少年2劑BNT心肌炎風險較1劑高6倍

據香港明報報導，香港大學醫學院研究發現，若以每10萬名12歲或以上青少年接種復必泰（BNT）疫苗為基準，接種第1劑復必泰後有3人出現心肌炎，打第2劑約有22人患上心肌炎，亦即施打兩劑BNT後患心肌炎的風險比只接種一劑多六倍。

香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，其他國家的初步數據顯示，青少年打第2劑疫苗的間隔愈長，患心肌炎的風險愈低。

另一項研究則針對急性心肌炎或心包炎情况，團隊分析香港約17.8萬名12歲或以上青少年，他們共接種了30.5萬劑BNT。結果顯示，當中33人接種疫苗後出現急性心肌炎或心包炎，逾八成是男性。這33起病例中，有八成是接種第2劑後才發生，但所有患者症狀輕且都已自然康復。

第三項研究發現，成年人和12歲或以上青少年接種BNT疫苗後，患心肌炎或心包炎的風險比未接種疫苗高約3倍，主要是在接種疫苗後14天內發病。

但研究團隊強調，香港青少年接種疫苗後發生心肌炎的風險仍十分低，也未見個案因此進入深切治療部或死亡，民眾也可考慮改在大腿外側注射，以減低接種後的不良反應。