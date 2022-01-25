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習近平主持中亞五國建交30年視訊峰會 提5點建議

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國家主席習近平25日主持「中國同中亞五國建交30周年視頻峰會」，他提出5點建議。（圖／取自新華社）
大陸國家主席習近平25日主持「中國同中亞五國建交30周年視頻峰會」，他提出5點建議。（圖／取自新華社）

大陸國家主席習近平25日主持「中國同中亞五國建交30周年視頻峰會」，他強調，中國大陸同中亞五國30年合作的成功密碼，在於雙方始終相互尊重、睦鄰友好、同舟共濟、互利共贏；中方願與中亞國家攜手構建更加緊密的中國－中亞命運共同體，習近平並提出5點建議。

新華社報導，習近平表示，相互尊重、睦鄰友好、同舟共濟、互利共贏，這四項原則是雙方在合作中積累的寶貴經驗和共同財富，也是中國大陸與中亞國家友好交往繼往開來的力量源泉。

他強調，中方堅定支持中亞國家走符合本國國情的發展道路，堅定支持各國維護本國主權、獨立、領土完整，堅定支持各國追求民族振興和團結自強，堅定支持各國在國際舞台上發揮更大作用。中方願與中亞國家攜手構建更加緊密的中國－中亞命運共同體。

習近平提出5點建議，其中值得注意的建議是，要深耕睦鄰友好的示範田。將與中亞國家加強高層往來和戰略溝通，辦好「中國+中亞五國」外長會晤等一系列對話合作機制，增進團結互信，深化互利合作，實現共同發展、共同繁榮。堅決反對以人權為藉口干涉別國內政。

建設高質量發展的合作帶。中國願向中亞國家開放超大規模市場，將進口更多中亞國家優質商品和農產品，繼續辦好「中國－中亞經貿合作論壇」；中方倡議建立「中國－中亞五國電子商務合作對話機制」，適時舉辦「中國－中亞國家產業與投資合作論壇」；建立人暢其行的「快捷通道」、完善物暢其流的「綠色通道」，加快推進中吉烏鐵路項目，推進中國－中亞交通走廊建設；確保中國－中亞天然氣管道穩定營運，擴大能源全產業鏈合作。

強化守衛和平的防護盾。要繼續打擊「三股勢力（指宗教極端勢力、民族分裂勢力和國際恐怖勢力）」，深化邊境管控等合作，築牢地區安全防護網；中方願繼續向中亞國家提供疫苗和抗疫物資，加大疫苗和特效藥聯合生產和技術轉讓。

習近平指出，今年中國大陸再向中亞國家提供5000萬劑疫苗援助，並在有需要的國家設立傳統醫學中心。

習近平 疫苗

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