習近平會國際奧委會主席 稱北京冬奧得到國際支持

北京冬奧舉辦在即，中國大陸國家主席習近平25日在北京會見國際奧委會主席巴赫，習近平表示，中國舉辦北京冬奧得到國際社會的支持，承諾完全有信心保障參賽及相關人員、中國人民的健康安全。

新華社報導，習近平說，經過6年多籌辦，北京冬奧會各項準備工作已經就緒，即將如期如約順利舉辦。他說，我們將兌現承諾，向世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，另本屆冬奧會有約90個國家和地區近3,000名運動員參加，是設項和產生金牌最多的一屆。

習近平提到，中國舉辦北京冬奧會不僅得到中國人民的支持，也得到國際社會的支持。他說，我們以運動員為中心，盡一切努力做好場館設施等硬件、軟件保障，做好全方位服務。「我們完全有信心保障參賽及相關人員、中國人民的健康安全。」

習近平強調，中國這次舉辦冬季奧運會的最大目的，就是帶動3億人參與冰雪運動，這一願景已經成功實現。

對於歐美抵制風波，習近平還說，奧林匹克運動倡導的「更團結」正是當今時代最需要的，世界各國與其在190多條小船上，不如同在一條大船上，共同擁有更美好未來，所以我們提出了「一起向未來」的北京冬奧會口號。

據報導，巴赫首先用中文祝賀中國人民新春快樂、虎年吉祥，並稱讚北京冬奧會各項籌備工作十分出色順利，場館之精彩、防疫措施之周全、可持續運營理念之先進令人讚嘆。

巴赫還回應習近平說，此次一些國家首次派團出席冬奧會，充分表明北京冬奧會得到了國際社會的廣泛支持，國際社會也普遍反對將體育政治化。