春節前忙整肅 大陸中紀委通報6起貪腐典型

大陸中紀委近期打貪、整肅政局不良風氣動作頻頻。據央視報導，中央紀委國家監委網站25日在其元旦、春節期間「四風」問題監督舉報曝光專區，一口氣通報6起涉貪腐的違規典型案例，這是該區開設後的第三次通報。

所謂「四風」問題，是大陸慣用政治用語，指形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風；在此之前，適逢中共十九屆中央紀委六次全會剛於20日在北京閉幕，中紀委24日才一口氣公布三則前高層官員被雙開、開除黨籍的「打虎」訊息，另國際國際透明組織25日公布2021年全球清廉印象指數，中國大陸在全球180個國家及地區中，排名第66。

據央視報導，中紀委25日通報的6起「四風」問題典型案例，分別為安徽省東至縣司法局黨組成員、法律援助中心主任管來發，在2020年違規接受安徽某司法鑑定所合夥人章某宴請，並代為邀請其他3名公職人員參加宴請。

另山西省呂梁市公安局四級高級警長賈芝升，於2017年至2019年違規收受菸酒茶等禮品，折合共計人民幣7,800元；廣東省深圳巴士集團股份有限公司三分公司福光車隊隊長周潮違規利用人民幣9,148元公款吃喝。

此外，還有西藏自治區日喀則市桑珠孜區城南街道黨工委前政法委員、德勒派出所所長、一級警長顧遠違規收受禮金，接受娛樂活動安排；浙江省紹興市柯橋區福全街道五洋村黨總支書記、村委會主任金華良違規發放補貼；江蘇省南京市雨花台區原公路管理站黨支部書記、副站長馮璟違規收受消費卡價值人民幣2.5萬元消費卡等。

雖上述遭公示典型案例官員層級皆不高，但地區、類型涵蓋範圍更廣。對於上述官員，中紀委指出，他們遭到嚴重黨內警告處分和收繳違法所得。

在此之前，中共總書記習近平於中紀委六次全會開幕式上強調，必須堅持以雷霆之勢反腐懲惡，打好自我革命攻堅戰、持久戰，並指當前反腐形勢任重道遠，更提出要加強對關鍵少數、一把手的監督，以及領導幹部一定要重視家教家風等。