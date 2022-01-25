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汪洋：堅持粉碎台獨遏制外部干涉 推動兩岸融合發展

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共中央對台小組副組長、大陸全國政協主席汪洋。（大陸央視截圖）
中共中央對台小組副組長、大陸全國政協主席汪洋。（大陸央視截圖）

「2022年對台工作會議」25日在北京舉行。中共中央對台小組副組長、大陸全國政協主席汪洋強調，對台工作牽動中共和國家事業全局，事關中華民族偉大復興。要堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、融合發展，牢牢把握兩岸關係主導權主動權。

據新華社，汪洋指出，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，深入貫徹落實「新時代黨解決台灣問題」的總體方略和黨中央對台工作決策部署，穩中求進、守正創新。

汪洋強調，當前世界百年變局和世紀疫情交織疊加，台海方向不確定不穩定性增多。「既要增強歷史自信，看清祖國完全統一的時和勢始終在我們這一邊，又要樹牢底線思維，做好應對各種風險挑戰的思想準備和工作準備」。

汪洋稱，要秉持「兩岸一家親」理念，完善同台企台胞分享發展機遇和落實同等待遇的政策，為台灣基層民眾、青年群體參與兩岸交流合作提供更多便利條件。要支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設海峽兩岸融合發展示範區。要做好輿論宣傳工作，向台灣同胞講透對台大政方針的核心意涵，引導台胞堅守民族大義、辨別是非真偽。

此外，大陸各地區各部門要牢固樹立「全國一盤棋思想」，完善中共黨委統一領導、黨政齊抓共管、部門分工協作、社會廣泛參與的對台工作格局，確保中共中央決策部署落地落實。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪主持會議。大陸國務委員王毅出席會議。會議以電視電話會議形式召開。中共中央黨政軍有關部門和各地有關負責官員出席會議。

中共

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