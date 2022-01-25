對台會議 汪洋：「台海不確定性增多」做好應對風險準備

中國大陸2022年對台工作會議25日在北京舉行，大陸全國政協主席汪洋出席並發表談話指出，台海方向不確定不穩定性增多，要樹牢底線思維，做好應對各種風險挑戰的思想準備和工作準備。

據新華社報導，汪洋指出，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實「新時代黨解決台灣問題的總體方略」和中共中央對台工作決策部署。堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉，紮實推動兩岸關係和平發展、融合發展，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，以實際行動迎接中共二十大召開。

針對過去一年，汪洋表示，2021年台海形勢嚴峻複雜，風險挑戰突出。各部門認真貫徹落實決策部署，有力塑造統一大勢，堅決開展涉台鬥爭，持續推動兩岸融合發展，取得了積極成效，成績值得肯定。

他強調，當前世界百年變局和世紀疫情交織疊加，台海方向不確定不穩定性增多。既要增強歷史自信，看清「祖國完全統一」的時和勢始終在大陸這一邊，又要樹牢底線思維，做好應對各種風險挑戰的思想準備和工作準備。要發揚鬥爭精神，堅決遏制「台獨」挑釁和外部勢力干涉，築牢反「獨」促統強大陣線。

汪洋說，要秉持「兩岸一家親」理念，完善同台企台胞分享發展機遇和落實同等待遇的政策，為台灣基層民眾、青年群體參與兩岸交流合作提供更多便利條件。要支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設海峽兩岸融合發展示範區。要做好輿論宣傳工作，向台灣同胞講透大陸對台大政方針的核心意涵，引導廣大台胞堅守民族大義、辨別是非真偽。

報導指，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪主持會議。大陸國務委員王毅出席會議。