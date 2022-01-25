習近平：新增可再生能源和原料不納入能源消費總量控制

中共總書記習近平表示，要完善能耗「雙控」制度，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。要健全「雙碳」標準，構建統一規範的碳排放統計覈算體系。包括完善碳定價機制，加強碳排放權交易、用能權交易、電力交易銜接協調等。

中共中央政治局24日下午就實現「雙碳」（碳達峰、碳中和）目標進行第三十六次集體學習，會議由中共中央總書記習近平主持。習近平強調，要充分認識實現「雙碳」目標的緊迫性和艱巨性。並稱「減排不是減生產力」，而是要走生態優先、綠色低碳發展道路。要把促進新能源和清潔能源發展放在更加突出的位置，並推動鋼鐵、有色、石化、化工等傳產優化升級，新增可再生能源和原料能不納入能源消費總量控制。

習近平主持學習時強調，實現碳達峰碳中和，是貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展的內在要求，因此必須深入分析推進碳達峰碳中和工作面臨的形勢和任務，充分認識實現「雙碳」目標的緊迫性和艱巨性。

習近平指出，減排並非減生產力，也不是不排放，而是要走生態優先、綠色低碳發展道路。在經濟發展中促進綠色轉型、在綠色轉型中實現更大發展。同時在降碳的同時確保能源、產業鏈供應鏈與糧食皆安全，確保群眾正常生活。也要考量且依據各地區資源差異來調整產業結構方向，雙碳方案不搞「齊步走、一刀切」。

在具體政策落實上，習近平表示把促進新能源與清潔能源發展放在更突出的位置，積極發展風能、太陽能、地熱與氫能等新能源，統籌水電開發與生態保護，積極安全有序發展核電。

與此同時，習近平也強調要在上述目標下，遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目發展。推進鋼鐵、有色、石化、化工、建材傳統產業優化升級。同時大力發展「循環經濟」，減少能源資源浪費。