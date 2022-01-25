快訊

交通部投60億元紓困 航空、航運今年確定再繼續

高雄72歲婦人打完第3劑莫德納 當場軟癱倒地送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平：新增可再生能源和原料不納入能源消費總量控制

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
中共中央總書記、中共國家主席習近平強調認識「雙碳」目標的重要性與急迫性。（圖／取自新華社）
中共中央總書記、中共國家主席習近平強調認識「雙碳」目標的重要性與急迫性。（圖／取自新華社）

中共總書記習近平表示，要完善能耗「雙控」制度，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。要健全「雙碳」標準，構建統一規範的碳排放統計覈算體系。包括完善碳定價機制，加強碳排放權交易、用能權交易、電力交易銜接協調等。

中共中央政治局24日下午就實現「雙碳」（碳達峰、碳中和）目標進行第三十六次集體學習，會議由中共中央總書記習近平主持。習近平強調，要充分認識實現「雙碳」目標的緊迫性和艱巨性。並稱「減排不是減生產力」，而是要走生態優先、綠色低碳發展道路。要把促進新能源和清潔能源發展放在更加突出的位置，並推動鋼鐵、有色、石化、化工等傳產優化升級，新增可再生能源和原料能不納入能源消費總量控制。

習近平主持學習時強調，實現碳達峰碳中和，是貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展的內在要求，因此必須深入分析推進碳達峰碳中和工作面臨的形勢和任務，充分認識實現「雙碳」目標的緊迫性和艱巨性。

習近平指出，減排並非減生產力，也不是不排放，而是要走生態優先、綠色低碳發展道路。在經濟發展中促進綠色轉型、在綠色轉型中實現更大發展。同時在降碳的同時確保能源、產業鏈供應鏈與糧食皆安全，確保群眾正常生活。也要考量且依據各地區資源差異來調整產業結構方向，雙碳方案不搞「齊步走、一刀切」。

在具體政策落實上，習近平表示把促進新能源與清潔能源發展放在更突出的位置，積極發展風能、太陽能、地熱與氫能等新能源，統籌水電開發與生態保護，積極安全有序發展核電。

與此同時，習近平也強調要在上述目標下，遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目發展。推進鋼鐵、有色、石化、化工、建材傳統產業優化升級。同時大力發展「循環經濟」，減少能源資源浪費。

習近平 中共 再生能源

延伸閱讀

清廉指數中國排66名 專家指貪腐問題蔓延國際

烏克蘭將領：俄國入侵時間點 會在這個日子之後

中國大陸國家發改委「習近平經濟思想研究中心」 18日掛牌

習近平著眼全球 提四倡議

相關新聞

對台會議 汪洋：「台海不確定性增多」做好應對風險準備

中國大陸2022年對台工作會議25日在北京舉行，大陸全國政協主席汪洋出席並發表談話指出，台海方向不確定不穩定性增多，要樹...

清廉指數中國排66名 專家指貪腐問題蔓延國際

國際透明組織今天公布2021年全球清廉印象指數，在全球180個國家及地區中，中國排名第66。研究人員分析，雖然中國不是分...

習近平：新增可再生能源和原料不納入能源消費總量控制

中共總書記習近平表示，要完善能耗「雙控」制度，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。要健全「雙碳」標準，構建統...

澳洲總理微信被接管？ 陸斥抹黑：沒興趣干涉他國

澳洲與中國糾紛再加上一條，澳洲總理莫里森在中國微信的官方帳號今年1月之後突然被人接管，從發布莫里森講話的內容轉為「澳華新...

香港「洪門宴」調查結果 官員全復工僅民政局長被休假

曾出席「洪門宴」的14名現任香港官員中，13人已經或於今天復職，只有被特首林鄭月娥點名批評的民政事務局局長徐英偉，延至年初四才復職。林鄭月娥今天將交代對出席...

北京冬奧贊助商掏大錢 新疆人權議題卻使其低調

北京冬奧將在2月4日舉行，寶鹼（P&G）、VISA、可口可樂（Coca-Cola）等贊助商卻未大力宣傳，原因在於新疆人權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。