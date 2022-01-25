與官方不同調 立陶宛奧委會派出最大代表團參加北京冬奧

立陶宛官方早前宣布對北京冬奧進行「外交抵制」，但立陶宛奧委會24日官網宣布，「將派出迄今為止規模最大的代表團參加2022年北京冬奧會。」

立陶宛奧委會24日於官網表示，將派出迄今為止規模最大的代表團參加北京冬奧，代表團包括13名運動員。

據新華社報導，奧運會冠軍、立陶宛奧委會主席戴娜·古津內維奇（Daina Gudzinevičiūtė）表示，「這並不容易，因為全球疫情形勢依然緊張，但我相信無論是運動員，還是代表團的負責人和參與者，都會迎接挑戰。冬奧運動員需要大家全心全意地支持。」

「距離冬奧會剩不到兩周時間，運動員和奧委會都在緊鑼密鼓地做準備。我們仍在協調這次旅行的細節，參與者將乘坐包機或經批准的臨時商業航班進入中國。我們將努力滿足冬奧會的所有安全要求，參與者的安全是重中之重。」立陶宛代表團團長阿涅·瓦納吉內說。

不過，立陶宛政府與立陶宛奧委會對北京冬奧的立場並不一致。立陶宛總統代表去年12月接受立陶宛電視台「LRT.lt」採訪時表示，總統諾賽達（Gitanas Nausėda）不打算參加北京奧運，立陶宛外長也採取同樣立場。立陶宛外交部發給LRT.lt電視台的訊息提到，外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）將不參加北京冬奧。

但立陶宛奧委會當時便對此表示反對，他們敦促不要把體育和政治混為一談。立陶宛奧委會稱，奧運會是整個世界的活動，是整個奧林匹克運動的活動，而不是在哪個國家舉辦的活動。