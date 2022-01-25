陸駐法使館：懷疑法國媒體談論的是「火星上的中國」

中國大陸駐法國大使館與當地媒體的關係似乎有些緊張。使館24日以中文與法國發布一則題為「唱衰抹黑阻擋不了中國前進步伐」的新聞稿稱，「我們懷疑法國主流媒體談論的是火星上的中國」，並稱任何一個稍有新聞媒體職業道德的記者，「都不應在事實面前說謊，都不應欺騙本國老百姓」。

新聞稿列舉：「當中國威脅到世界經濟增長」、「清零戰略導致大量工廠關門」、「企業家們擔心新一輪元器件短缺」、「中國增長乏力」、「為什麼中國清零政策威脅全球價值鏈」、「中國經濟急煞車」、「2021，中國經濟增長最後一個大年」。

新聞稿稱，「看到法國主流媒體的這些報導標題，讀者們是不是有一種世界末日來臨的感覺？看來中國經濟真的要崩潰了！而這將給世界經濟帶來災難」。

大陸駐法國大使館指出，根據中國國家統計局近日公布的數據，2021年中國GDP增長8.1%，居民人均可支配收入增加9.1%。「看到這些數字，我們懷疑法國主流媒體談論的是火星上的中國」。

新聞稿表示，「長期以來，西方媒體的涉華報導一直令我們十分困惑和無奈。它們的報導總是與中國的實際情況大相徑庭，甚至是黑白顛倒」。

「由於這裡的媒體成天抹黑中國，所以很多法國人就以為中國黑暗無比，政府專制、經濟凋敝，民生困苦、沒有人權、街上的行人愁容滿面」，新聞稿稱。

大陸駐法國大使館並反諷說，20年來，中國經濟在「崩潰」聲中一路狂奔，坐上世界第二的位子；「當某個超級大國一天感染100萬時，中國一天感染100人，當那個超級大國一年因新冠死亡42萬人時，中國死亡2人」；「當那些滿世界侵犯穆斯林人權的國家唯獨關心起維吾爾族穆斯林的人權時，世界上57個穆斯林國家卻無一指責中國」。

新聞稿最後稱，「任何一個稍有新聞媒體職業道德的記者，任何一個稍有人類良知的政客、學者，都不應在事實面前說謊，都不應欺騙本國老百姓。因為謊言終將被揭穿，人民終將會醒悟」。