快訊

越戰燒殺的心田：一行禪師與「地獄大兵」的救贖

陳時中指口罩若升級「會不夠戴」？ 業者揭是量拉不起來才沒推廣

陸駐法使館：懷疑法國媒體談論的是「火星上的中國」

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為中國大陸駐法國大使館大門上的五星旗與大陸國徽。（取自大陸駐法國大使館官網）
圖為中國大陸駐法國大使館大門上的五星旗與大陸國徽。（取自大陸駐法國大使館官網）

中國大陸駐法國大使館與當地媒體的關係似乎有些緊張。使館24日以中文與法國發布一則題為「唱衰抹黑阻擋不了中國前進步伐」的新聞稿稱，「我們懷疑法國主流媒體談論的是火星上的中國」，並稱任何一個稍有新聞媒體職業道德的記者，「都不應在事實面前說謊，都不應欺騙本國老百姓」。

新聞稿列舉：「當中國威脅到世界經濟增長」、「清零戰略導致大量工廠關門」、「企業家們擔心新一輪元器件短缺」、「中國增長乏力」、「為什麼中國清零政策威脅全球價值鏈」、「中國經濟急煞車」、「2021，中國經濟增長最後一個大年」。

新聞稿稱，「看到法國主流媒體的這些報導標題，讀者們是不是有一種世界末日來臨的感覺？看來中國經濟真的要崩潰了！而這將給世界經濟帶來災難」。

大陸駐法國大使館指出，根據中國國家統計局近日公布的數據，2021年中國GDP增長8.1%，居民人均可支配收入增加9.1%。「看到這些數字，我們懷疑法國主流媒體談論的是火星上的中國」。

新聞稿表示，「長期以來，西方媒體的涉華報導一直令我們十分困惑和無奈。它們的報導總是與中國的實際情況大相徑庭，甚至是黑白顛倒」。

「由於這裡的媒體成天抹黑中國，所以很多法國人就以為中國黑暗無比，政府專制、經濟凋敝，民生困苦、沒有人權、街上的行人愁容滿面」，新聞稿稱。

大陸駐法國大使館並反諷說，20年來，中國經濟在「崩潰」聲中一路狂奔，坐上世界第二的位子；「當某個超級大國一天感染100萬時，中國一天感染100人，當那個超級大國一年因新冠死亡42萬人時，中國死亡2人」；「當那些滿世界侵犯穆斯林人權的國家唯獨關心起維吾爾族穆斯林的人權時，世界上57個穆斯林國家卻無一指責中國」。

新聞稿最後稱，「任何一個稍有新聞媒體職業道德的記者，任何一個稍有人類良知的政客、學者，都不應在事實面前說謊，都不應欺騙本國老百姓。因為謊言終將被揭穿，人民終將會醒悟」。

法國 人權

延伸閱讀

烏克蘭戰雲密布！美、英急撤使館人員 北約增兵

烏克蘭情勢緊張 英國追隨美國撤離部分使館人員

布林肯再放重話：俄若侵烏 美軍不排除介入

昔演《賭俠2》法國賭神帥氣登場　他一頭灰髮近況曝光

相關新聞

陸駐法使館：懷疑法國媒體談論的是「火星上的中國」

中國大陸駐法國大使館與當地媒體的關係似乎有些緊張。使館24日以中文與法國發布一則題為「唱衰抹黑阻擋不了中國前進步伐」的新...

台商聲援林懷 海基會提法律協助

針對長沙台協前會長林懷等人涉違反選罷法一審被判處有期徒刑，大陸全國台企聯創會會長張漢文等十六名台商，昨天下午赴海基會陳情...

冬奧期間 北京、河北減排 管制重汙染企業、車輛

大陸生態環境部發言人劉友賓昨表示，為了營造良好的北京冬奧辦賽環境，北京、河北等省市政府能在冬奧舉辦期間採取必要行政手段，...

習近平主持中共中央政治局會議 毫不手軟查處腐敗

中共中央政治局24日召開會議，中共中央總書記習近平主持會議。會議強調，要堅持「全面從嚴治黨」永遠在路上，把「嚴的主基調」...

外媒指要求冬奧期間別打烏克蘭 北京：子虛烏有

外媒報導指出，俄中兩國元首在通話時，中方稱希望北京冬奧期間俄羅斯不要入侵烏克蘭。大陸外交部發言人趙立堅24日駁斥，該報導...

雙城論壇預算 北市議會共識加但書「共機頻擾將不得動支」

台北市長柯文哲任期最後一年，北市議會加開臨時會審查市府總預算案，經過6天政黨協商，今天協商結束。其中具爭議的雙城論壇預算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。