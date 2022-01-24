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習近平主持中共中央政治局會議 毫不手軟查處腐敗

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中共中央政治局24日召開會議，中共中央總書記習近平主持會議。（圖／取自新華網）
中共中央政治局24日召開會議，中共中央總書記習近平主持會議。（圖／取自新華網）

中共中央政治局24日召開會議，中共中央總書記習近平主持會議。會議強調，要堅持「全面從嚴治黨」永遠在路上，把「嚴的主基調」堅持下去，嚴格執行八項規定及其實施細則精神，毫不手軟查處腐敗，營造風清氣正的政治生態。

據新華社報導，中共中央政治局1月24日召開會議，審議「中央政治局常委會聽取和研究全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報和中央書記處工作報告的綜合情況報告」、「信訪工作條例」。

會議強調，2022年是中國大陸進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要一年。上述五個中共黨組要深入領會「兩個確立」的決定性意義，要增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，並堅持穩中求進工作總基調。

會議還稱，中共中央書記處要帶頭維護中共黨中央權威和集中統一領導，圍繞中共中央政治局和中央政治局常委會部署要求，立足自身職責定位，重點抓好落實，深入開展調查研究，完成中共中央交辦的各項任務。

論及信訪工作時，會議指出，信訪工作是了解社情民意的重要窗口。要堅持和加強中共黨對信訪工作的全面領導，健全完善中共黨委統一領導、政府組織落實、聯席會議協調、信訪部門推動、各方齊抓共管的工作格局。要做好條例的學習培訓、宣傳解讀和落實情況的督促檢查，在全社會營造辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法的良好環境。

會議還研究了其他事項。

中共 習近平

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