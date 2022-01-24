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外媒指要求冬奧期間別打烏克蘭 北京：子虛烏有

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
外媒指，俄中兩國元首在通話時，中方稱希望北京冬奧期間俄羅斯不要入侵烏克蘭，大陸外交部發言人趙立堅24日駁斥。（圖／取自大陸外交部網站）
外媒指，俄中兩國元首在通話時，中方稱希望北京冬奧期間俄羅斯不要入侵烏克蘭，大陸外交部發言人趙立堅24日駁斥。（圖／取自大陸外交部網站）

外媒報導指出，俄中兩國元首在通話時，中方稱希望北京冬奧期間俄羅斯不要入侵烏克蘭。大陸外交部發言人趙立堅24日駁斥，該報導純屬子虛烏有，「這不僅是對中俄關係的汙衊和挑釁，也是對北京冬奧會的蓄意干擾和破壞。這種卑劣伎倆騙不了國際社會。」

俄羅斯塔斯社（TASS）報導指出，上述報導「是一個騙局和挑釁行為」；俄羅斯外交部形容，這是「美國相關機構的特殊訊息行動」，是美方藉意報導的挑釁手段。

澎湃新聞報導，趙立堅則於24的例行記者會上對此表示，「純屬子虛烏有」，他強調，中俄關係成熟、穩定、堅韌，雙方在各層級保持密切溝通，任何離間中俄關係、挑戰中俄互信的企圖都是徒勞的。同時，作為奧林匹克精神的支持者和踐行者，「我們一向反對將體育運動政治化，更不會被國際上某些勢力帶節奏。」

趙立堅說，當前北京冬奧會籌備工作已進入最後衝刺階段，有信心向世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，也有信心確保包括俄羅斯總統普亭在內的各國領導人的北京之行圓滿順利。

俄羅斯在烏克蘭邊境集結大量軍隊造成局勢緊張，美國總統拜登19日表示，「俄羅斯將對烏克蘭採取行動」。

北京冬奧 俄羅斯 烏克蘭

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