雙城論壇預算 北市議會共識加但書「共機頻擾將不得動支」

台北市長柯文哲任期最後一年，北市議會加開臨時會審查市府總預算案，經過6天政黨協商，今天協商結束。其中具爭議的雙城論壇預算，因共機擾台頻繁，民進黨團提出雙城論壇預算但書，要求若論壇舉辦前，共機、共艦持續擾台，則不得動支此預算，經過政黨協商，與國民黨、新黨黨團達成共識，決議加註但書。

台北市政府今年111年度歲出1745.32億元、歲入1719.97億元，北市議會各黨團上周起政黨協商，其中最具爭議之一的今年度雙城論壇預算，民進黨團總召梁文傑表示，雙城論壇舉辦多年，過去未曾刪除預算，但近一年多來，因共機擾台頻繁，光昨天就有39架次共機騷擾我防空識別區西南角，黨團主張全數刪除。

但藍營還是認為應以整體兩岸氣氛為考量，民進黨團及其他無黨籍議員堅持加註但書，若雙城論壇舉辦前，共機共艦持續擾台，不得動支此預算，以此作為表態，最終獲各黨團同意。

國民黨團書記長王欣儀說，黨團支持保留雙城論壇預算，但因為最近共機擾台破壞兩岸氛圍，確實對民眾造成不佳觀感，因此同意加註但書表態，國民黨團仍支持舉辦、維持城市交流。

新黨召集人潘懷宗説，他個人主張，若雙城論壇舉辦時，兩岸氛圍好就持續舉辦，若不好，則可取消。