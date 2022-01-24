中共中紀委全會剛閉幕 大陸一日打下「三虎」

上周四（20日）中共十九屆中央紀委六次全會剛在北京閉幕，中央紀委國家監委（中紀委）網站今（24日）一口氣公布三則「打虎」訊息，包括最高人民法院審判委員會前委員、執行局前局長孟祥被雙開（開除黨籍和公職），以及國家糧食局前副局長徐鳴、銀監會前副主席蔡鄂生被開除黨籍。

據中共中紀委發布，經查孟祥背棄初心使命，喪失理想信念，對黨不忠誠、不老實，處心積慮對抗組織審查，搞迷信活動，以及違規收受禮金、接受可能影響公正的宴請、違規從事營利活動，利用職務便利為他人在案件審判執行、工程項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物等。

徐鳴方面，中紀委指出，他為追逐個人名利多方算計，把公權力當作攫取私利的工具，大搞權力尋租，利用職務便利和影響力為他人在企業經營、項目承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物等。

蔡鄂生方面，中紀委提到，他喪失理想信念，背棄初心使命，政治上徹底蛻變，對黨不忠誠不老實，搞兩面派、做兩面人，濫用金融監管權，嚴重擾亂金融市場秩序；同時，他退而不休，頂風作案，利用職務便利和影響力為他人在融資貸款、項目承攬、職務晉升等方面謀利等。

中共中紀委除對上述三人採取開除黨籍處分外，還包括對孟祥開除公職處分，對徐鳴、蔡鄂生取消其享受的待遇，並收繳三人違紀違法所得，移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

在此之前，中共總書記習近平於中紀委六次全會開幕式上強調，必須堅持以雷霆之勢反腐懲惡，打好自我革命攻堅戰、持久戰，並指當前反腐形勢任重道遠，更提出要加強對關鍵少數、一把手的監督，以及領導幹部一定要重視家教家風等。

近日，大陸公布《中國共產黨紀律檢查委員會工作條例》，要求紀檢監察幹部要始終忠誠於黨、忠誠於人民、忠誠於紀檢監察事業。