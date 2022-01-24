港專家：目前香港無足夠條件與病毒共存

港大的研究團隊指新冠變種病毒Omicron的致命率與病發率，比之前的病毒株為弱，團隊成員之一的港大醫學院微生物學系臨床副教授陳福和表示，某程度上是個好消息，但即使Omicron對人的破壞力無之前的病毒厲害，但傳播力仍強，未來是否變成可與病毒共存，仍需具備前設提件，他認為香港目前未有足夠條件與病毒共存。

據香港電台，陳福和在《千禧年代》節目上表示，外國有意見認為，如果全世界無法應付Omicron，但其殺傷力減低、變弱，尤如感冒下可考慮是否與病毒共存。

他認為，是否與病毒共存需有前設條件，因Omicron仍具殺傷力，例如長期病患者或長者受感染仍會引起嚴重反應或死亡，除非社會接受此情況。此外，亦要考慮醫療系統可否承受多人染病，不影響香港與中國大陸及海外的通關等，現階段應以保障市民健康及醫療體系為重，盡量控制病毒蔓延。

陳福和指出，感染新冠病毒者，有些人有長期症狀，例如仍然發燒、肌肉痛或器官有不適等，至於感染Omicron的長期影響仍未清楚，他認為，需要提高市民接種率，有助減低傳播及病發。