福建漳州水仙花送往台南 續寫花緣

春節臨近，福建省漳州市高新區九湖鎮百花村和蔡阪村的水仙花農忙著將鮮花通過冷鏈運輸銷往海內外。特別是，4000粒花球將送往台南，續寫兩岸民間的水仙花緣。

中新社報導，作為「中國水仙花之鄉」，漳州水仙花種植歷史逾500年。近兩年受疫情影響，帶動水仙花俏銷。漳州市水仙花協會會長張文江表示，現在漳州水仙花行情看漲，一花難求。

漳州水仙花占據大陸九成市場，意味著每十粒花球，有九粒來自漳州。張文江說，過去漳州水仙花銷往美國、日本等數十個國家，產量、品質均居大陸首位。

這兩年來，包括漳州水仙花在內的花卉進出口貿易正悄然變化，出口銳減，而大陸花卉消費市場則帶來利好。過去依託展會的形式打開市場和銷量，現在直播帶貨非常可觀。張文江說，這兩年直播易於展現漳州花農精湛的花球雕刻技藝，吸引數以百計的年輕人投奔水仙花協會拜師學藝。

「文旅行業對接花卉產業，也為漳州水仙花帶來巨大商機。」漳州圓山水仙花發展有限公司董事林永三說，該公司著力研發水仙花種源變革，已實現水仙花從冬季開花到冬夏兩季開花；而且，鼓勵返鄉就業大學生拓展社區購、直播帶貨等新零售銷售模式，對接鄉村振興，為花農提高收入。

通過微信等社交媒體進行團購的商戶夏冰表示，漳州水仙花是這兩年春節的熱銷品，且保持增長態勢。「大家的花卉消費習慣從低頻轉向高頻，過去是大城市才賣得動，現在三四線城市甚至生活富裕的農村，都很多人下單。」

在疫情衝擊下，漳州傳統水仙花在台灣已斷供。不過，張文江表示，2021年11月應台灣台南關帝廟邀約，漳州東山關帝廟以宗教文化交流方式，由漳州市水仙花協會發往台南4000粒水仙花球，「拜拜都要用的」。

自2006年漳州市水仙花協會首次到台灣辦展以來，漳州水仙花台灣銷路逐年看漲，從最初10餘萬粒到2019年前最高銷售達300多萬粒。