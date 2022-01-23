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促創新轉化 李克強：要加大對中小微科技企業支持

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸國務院總理李克強。新華社
大陸國務院總理李克強。新華社

為制訂2022年度政府工作報告，大陸國務院總理李克強23日主持召開座談會，聽取教科文衛體界人士和基層代表意見。他指出，要加大對中小微科技企業的支持，更好促進創新和成果轉化。

據新華社報導，李克強在座談會上，聽取北京小學老師、大學教授，以及故宮博物院、阜外醫院代表和東城區個體經營者，對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見建議。

李克強表示，今年困難挑戰多，要堅持以人民為中心，推動解決實際問題，保障基本民生，促進經濟社會持續健康發展。

就學界建議，李克強指出，要繼續增加義務教育投入，保障好義務教育教師工資待遇，著力改善鄉村、邊遠地區教學條件。他還說，科技創新政策不僅要面向科研院所、高校、大企業，還要加大對中小微科技企業支持，更好促進創新和成果轉化。

醫療和文化方面，李克強說，醫療服務要繼續強基層，推進優質資源向市縣延伸，加強基層醫務人員培訓，讓群眾就近享受更好醫療服務；同時，要提升公共文化服務效能，促進文化惠民。把發展體育與大眾健康結合起來，促進全民健身。

對於百工百業，李克強說，要通過減稅降費等著力穩市場主體，旅遊餐飲零售等服務業吸納就業多、困難特殊，要分類實施有力有效紓困政策。

李克強 北京

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