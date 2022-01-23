北京冬奧村預開村 大陸代表團先遣人員打前站

今天上午，北京冬奧會三個冬奧村——北京奧運村、延慶賽區奧運分村和張家口賽區奧運分村預開村，首日進村的代表團有中國代表團的先遣人員。

據北京日報，北京冬奧會預開村的時間是今天至1月27日，雖然中國大陸是北京冬奧會的東道主，但中國冬奧代表團仍然與其他各參賽代表團一樣，按規定在今天辦理進村所需要的各項手續。

今天入村的中國代表團人員主要是提供後勤保障及服務的先遣人員，包括中國代表團在內的先遣人員需要先到2022年北京冬奧會奧運村，與冬奧村運行團隊舉行註冊會，確認中國代表團運動員的參賽資格、代表團的註冊人數及通行權限、各代表團在三個冬奧村的入住人數、住宿位置、車輛等物資需求等，為運動員等代表團其他參賽人員進入三個賽區做好準備。

在辦妥各項相關手續後，中國代表團參賽運動員們屆時就可直接奔赴各自項目所在賽區的奧運村，備戰各自項目的比賽。這也是北京奧運村實行預開村的一個主要目的，它將減少後續各國參賽運動員入住奧運村的手續與程序。

報導指，目前，中國冬奧會代表團還未成立，有關各項目參賽名單仍處於最後協商敲定階段，預計將會在下周正式對外公布。

據了解，24日開始，北京冬奧會12個競賽場館，28個非競賽場館和3個訓練場館將全面進入北京冬奧會賽時階段，可以說從這一時刻開始，北京冬奧會就將進入真正的熱啟階段，各場館及部門通過最後11天的衝刺，為2月4日北京冬奧會開幕式的來臨做好一切準備。

央視新聞報導，張家口冬奧村各項前期準備工作已基本完成，23日上午8時預開村。預開村期間，各代表團先遣人員通過申請一日卡入村完成註冊、空間分配和收費卡物資簽收等工作。

截至今天上午9時，第一個代表團澳大利亞8人、第二個代表團英國7人均已全部順利入村。今天預計還將有36人入村開展工作。

中新網報導，作為賽時運動員和隨隊官員居住、生活、休閒、購物的場所，冬奧村預開村後，多支代表團的先遣隊伍將進村入住。從景觀布置，到春節元素，再到隨處可見的黑科技，北京兌現著簡約、安全、精彩的辦賽要求，為冰雪之約奏響前奏。