港大學者：須認清現實 「清零」是不可能完成的任務

Omicron變種病毒在香港葵涌邨失控蔓延，令「清零」與「共存」路線爭議再起，有學者認為，新階段必須認清現實，清零是不可能完成的任務。

據香港01報導，香港大學醫學院微生物學系臨床助理教授薛達（Siddharth Sridhar）發文指，清零的政策邏輯就是不惜以任何代價，將病毒排除於社區之外。然而在新階段，必須認識到病毒會長期傳播的現實，清零屬於不可能任務，所以世界很多地方正開始在廣泛接種疫苗的情況下與病毒共存。

薛達分析，香港始終堅持清零，原因有二。首先是長者的疫苗接種率嚴重落後，一旦大爆發，會拖垮醫療系統。其次，因為清零是中國大陸方面提出通關先決條件，政府一再重申此為控疫首要目標。

薛達說，若香港純粹因為要與大陸通關，而奉清零為金科玉律，即使有朝一日成功通關，也不會持久，因為任何一方必然很快因為疫情再現而「斷纜」。早前香港與新加坡協議旅遊氣泡，多次臨門一腳最終都沒成功，正說明這種基礎有多麼脆弱。

但他也強調，與病毒共存之前，必須先推高接種率，而且不能只打一針。