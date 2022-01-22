美制裁中國航天集團 陸商務部：將採取必要措施

美國國務院當地時間20日公布的聯邦公報宣布，制裁中國航天科技集團有限公司旗下第一研究院、第四研究院以及保利科技有限公司，理由是它們參與飛彈技術擴散。對此，大陸商務部發言人表示，美方應立即糾正錯誤做法。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

據大陸商務部網站22日消息，商務部新聞發言人表示，「我們注意到，美國務院以所謂『參與導彈技術擴散活動』為由，對三家中國企業和下屬研究機構實施制裁。」中方對此強烈不滿，堅決反對。

大陸商務部發言人指出，中方一貫嚴格履行防擴散國際義務。美方沒有任何事實依據，以「莫須有」的理由，肆意打壓制裁中國企業，嚴重損害雙方企業的利益，破壞正常的國際經貿秩序，威脅全球產業鏈供應鏈安全穩定，不利於世界經濟恢復和發展。