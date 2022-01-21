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5G會否干擾飛航？ 陸民航局：陸「民航5G」不犧牲安全

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸民航局推「航空5G」，在民航機場、、空管、航空器運行的全階段、全流程中應用5G通信技術。圖為一架海南航空班機在海口美蘭國際機場起飛。新華社
大陸民航局推「航空5G」，在民航機場、、空管、航空器運行的全階段、全流程中應用5G通信技術。圖為一架海南航空班機在海口美蘭國際機場起飛。新華社

近日因美國5G訊號干擾航空的訊息導致多地航班調整。而陸民航局在21日發布《航空5G機場場面寬帶移動通信系統建設應用實施方案》（以下簡稱「實施方案」）也引發是否干擾航空的疑問。對此，陸民航局空管行業管理辦公室副主任陳向陽指出，「航空5G」與日常在手機上使用的5G網路並不完全等同，「航空5G」不會發生干擾情況，並強調「民航任何的技術創新應用都不會以犧牲安全或削弱安全作為代價。」

該《實施方案》的核心內容是在涉及民航機場、空管、航空器運行的全階段、全流程中應用5G通信技術。標誌著正式拉開大陸5G民航全面應用的序幕。

不過，近日因為美國5G訊號干擾航空的問題，大陸發布民航5G也引發是否影響飛行安全的疑慮。

對此，據陸媒「澎湃新聞」報導，陳向陽解釋道，「航空5G」與日常在手機上使用的5G網絡並不完全等同。安全類通信中所說的「航空5G」，它與電信運營商建設部署的5G網絡是完全隔離的，不存在共用關係。

陳向陽表示，最近國外部分機場5G信號影響飛機無線電高度表的新聞裡，提到的5G是指部分特定頻段的5G公共網絡，而「航空5G」不會發生類似情況。「民航任何的技術創新應用都不會以犧牲安全或削弱安全作為代價。通過合理設置新技術的演進路線與實施方案，恰恰可以促進安全、提升安全。」

美國兩大電信營運商「AT&T」及「Verizon」19日啟用中頻段擴充現有5G網路服務。但先前美國聯邦航空總署（FAA）及多家航空公司就已警告，該5G電波恐怕導致「災難性」航空危機，讓飛機儀器和系統出現故障。因此，包含全日空、日本航空、阿聯酋航空等都已取消部分飛美國航班。台灣民航業者長榮航空的航班也受到影響。

美國 機場 向陽

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