快訊

擺脫數A爆難陰影…學測自然科不難 疫苗、諾貝爾獎入題解答出爐！

新北市府員工打疫苗發燒快篩陽性 PCR結果出爐

歐洲議會批港人權 北京：別當教師爺

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。圖／新浪新聞網
大陸外交部發言人趙立堅。圖／新浪新聞網

對於歐洲議會通過決議，批評香港人權惡化，大陸外交部發言人趙立堅今回應，中方敦促歐洲議會不得干涉中國內政，干預香港事務。在人權問題上，歐洲議會要做的是「反躬自省」，改一改充當教師爺的老毛病。

歐洲議會通過關於香港侵犯基本自由決議，指責香港人權、自由狀況，稱「港版國安法」阻礙中歐之間信任與合作，呼籲歐盟和成員國對華採取具體行動以至制裁。

趙立堅今在大陸外交部例行記者會上說，「香港事務純屬中國內政，國安法實施以來，香港發展重回正軌，安全穩定，法制環境得到更好保障，這是任何不帶偏見的人都無法否認的事實」。

中國外交部駐港特派員公署發言人今天批評歐洲議會通過的涉港決議，聲稱對方「睜著眼睛說瞎話，攻擊抹黑香港民主自由遭到破壞」；「香港海晏河清的大好局面不容干擾破壞」。

香港 港版國安法 外交部

延伸閱讀

冬奧將近 北京21日新增7例本土確診及5例無症狀

香港研究：接種mRNA加強針 足以抵禦Omicron

冬奧別帶個人手機？國際奧委會官員：我反正帶了

北京冬奧將臨 張藝謀：開幕式簡約且精彩

相關新聞

「不能吃飯砸鍋」成為兩岸民間最大消費共識

為了反制中國大陸限制台灣農產品進口，行政院日前要求公營事業認購台灣釋迦等農產品，對此，臉書（Facebook）農藝粉絲專頁「農藝女孩看世界」發文支持

張作霖邀你搭火車？東北「大帥幣」地獄梗文創

「張作霖大帥幣交通卡？是不是等於甘迺迪總統牌敞篷車...」中國東北的瀋陽文博中心，在1月19日隆重推出歷史文創商品——張作霖大帥幣——紀念銀幣造型的交通卡，可以在全中國三百多個城市的地鐵和公車搭乘使用。沒想到新商品揭幕，立即引爆中國輿論的砲轟和質疑：為何要紀念殺死共產黨人的「反動軍閥」？張作霖就是搭火車被日本人炸死的，還發行交通卡觸霉頭？排山倒海的壓力逼得瀋陽官方立刻道歉，也取消了發行計畫。大帥幣爭議的背後，折射出中國對於民國歷史的大眾印象，以及張氏軍閥在東北歷史評價的轉折變化。

歐洲議會批港人權 北京：別當教師爺

對於歐洲議會通過決議，批評香港人權惡化，大陸外交部發言人趙立堅今回應，中方敦促歐洲議會不得干涉中國內政，干預香港事務。在...

冬奧別帶個人手機？國際奧委會官員：我反正帶了

北京冬奧倒數不到2周，國際奧委會（IOC）再表態力挺。國際奧委會表示，已觀看北京冬奧開幕式彩排，「這場開幕式沒任何理由錯...

批美艦擅闖西沙 共軍跟監驅離 美：依國際法航行

中美在南海關係緊張持續升溫，根據解放軍南部戰區新聞發言人田軍里表示，美軍勃克級神盾飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Ben...

中國國防部深夜警告 美艦入西沙群島領海內水

中國軍方日前指美軍勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」「非法闖入中國西沙領海」，中國國防部20日深夜再發出警告，指該驅逐艦「非法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。