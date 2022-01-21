歐洲議會批港人權 北京：別當教師爺

對於歐洲議會通過決議，批評香港人權惡化，大陸外交部發言人趙立堅今回應，中方敦促歐洲議會不得干涉中國內政，干預香港事務。在人權問題上，歐洲議會要做的是「反躬自省」，改一改充當教師爺的老毛病。

歐洲議會通過關於香港侵犯基本自由決議，指責香港人權、自由狀況，稱「港版國安法」阻礙中歐之間信任與合作，呼籲歐盟和成員國對華採取具體行動以至制裁。

趙立堅今在大陸外交部例行記者會上說，「香港事務純屬中國內政，國安法實施以來，香港發展重回正軌，安全穩定，法制環境得到更好保障，這是任何不帶偏見的人都無法否認的事實」。

中國外交部駐港特派員公署發言人今天批評歐洲議會通過的涉港決議，聲稱對方「睜著眼睛說瞎話，攻擊抹黑香港民主自由遭到破壞」；「香港海晏河清的大好局面不容干擾破壞」。