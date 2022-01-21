反送中運動餘波 香港教大不承認學生會地位

繼香港大學之後，香港教育大學昨日宣布，因學生會未獲學生授權，缺乏代表性，決定不再承認學生會的地位。

香港反送中運動之後，香港的大學院校開始拒絕承認學生會地位。

據環球網報導，香港教育大學管理層20日通過學生事務處向全體師生發出的電郵稱，學生會作在2016年的臨時行政委員會在沒有充分諮詢受影響同學的情況下修改會章，剔除部分學生組別的基本會員資格，導致會員人數大幅減少，現在近30%的全日制學生不屬於學生會會員。

這封郵件稱，校方得悉臨時行政委員會正準備修章，下調基本幹事人數至4人，「進一步削弱代表性」，因此決定做出全面檢視。

校方宣布，將停止代收學生會會費，收回會址、管轄校園設施及借用場地等權力，並暫停向該會提供電郵及網路支持；學生會將不能使用大學之名，而其現有的港幣900萬元（約新台幣3,600萬元）儲備也須暫托財務處看管。

對於教大的做法，明報今天引述校董會學生成員楊逸銘說，校方事前未與學生會商討，做法不合理，日後恐再無組織表達學生的意見，削弱學生參與大學事務的機會。