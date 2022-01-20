北京要求斯洛維尼亞妥善處理涉台問題 我方：無權置喙

大陸國台辦昨日要求斯洛維尼亞妥善處理涉台問題，陸委會今日回應，台灣有權深化與各國雙邊合作關係，中共當局無權置喙、更無法以脅迫方式阻擋干涉國際社會與台灣發展正常關係。

斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）表示正與台灣洽談互設代表處。昨日國台辦暗批楊薩，他應該清楚，什麼是「一個中國」原則，應該好好讀讀「中斯聯合公報」的原文，即斯方重申將繼續堅持「一個中國」的原則立場，承認世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中華人民共和國是代表全中國人民的唯一合法政府。

陸委會今日回應，中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國，中方「一個中國原則」不是國際公認的事實、也非國際關係準則。

陸委會並指，北京當局強勢擴張與霸權心態已引發國際社會的嚴重關切，而台灣民主自由與經濟發展優勢、致力維護臺海和平穩定，則獲得國際社會的肯定與支持，這是台灣做為區域良善力量獲得各方重視的當前情勢所向。

陸委會並指，中共應正確判斷與思考，停止對臺軍事恫嚇與外交打壓行徑，方有助於開展兩岸良性互動。