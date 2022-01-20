快訊

台帛旅遊泡泡破滅？22日起落地篩 一律住集檢所5天

A-10攻擊機為何歷久不衰 與華府「疣豬黨」有密切關聯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京要求斯洛維尼亞妥善處理涉台問題 我方：無權置喙

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／取自本報系資料庫
陸委會發言人邱垂正。圖／取自本報系資料庫

大陸國台辦昨日要求斯洛維尼亞妥善處理涉台問題，陸委會今日回應，台灣有權深化與各國雙邊合作關係，中共當局無權置喙、更無法以脅迫方式阻擋干涉國際社會與台灣發展正常關係。

斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）表示正與台灣洽談互設代表處。昨日國台辦暗批楊薩，他應該清楚，什麼是「一個中國」原則，應該好好讀讀「中斯聯合公報」的原文，即斯方重申將繼續堅持「一個中國」的原則立場，承認世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中華人民共和國是代表全中國人民的唯一合法政府。

陸委會今日回應，中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國，中方「一個中國原則」不是國際公認的事實、也非國際關係準則。

陸委會並指，北京當局強勢擴張與霸權心態已引發國際社會的嚴重關切，而台灣民主自由與經濟發展優勢、致力維護臺海和平穩定，則獲得國際社會的肯定與支持，這是台灣做為區域良善力量獲得各方重視的當前情勢所向。

陸委會並指，中共應正確判斷與思考，停止對臺軍事恫嚇與外交打壓行徑，方有助於開展兩岸良性互動。

陸委會 國台辦 中共

延伸閱讀

繼北京之後 上海去年GDP也破人民幣4兆大關

北京5天增9例本土確診 最少3條傳播鏈

疫情考量 美NBC不派播報團隊到北京冬奧

大陸新增43例本土新冠確診 北京已有4區傳出疫情

相關新聞

陸學者稱民進黨若一黨獨大 大陸將建構解決台灣問題的新機制

大陸華東師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷接受中新社專訪時表示，台灣今年「九合一」選舉如果使民進黨「一黨獨大...

張作霖邀你搭火車：中國東北「大帥幣」的地獄梗文創風波

「張作霖大帥幣交通卡？是不是等於甘迺迪總統牌敞篷車...」中國東北的瀋陽文博中心，在1月19日隆重推出歷史文創商品——張作霖大帥幣——紀念銀幣造型的交通卡，可以在全中國三百多個城市的地鐵和公車搭乘使用。沒想到新商品揭幕，立即引爆中國輿論的砲轟和質疑：為何要紀念殺死共產黨人的「反動軍閥」？張作霖就是搭火車被日本人炸死的，還發行交通卡觸霉頭？排山倒海的壓力逼得瀋陽官方立刻道歉，也取消了發行計畫。大帥幣爭議的背後，折射出中國對於民國歷史的大眾印象，以及張氏軍閥在東北歷史評價的轉折變化。

北京要求斯洛維尼亞妥善處理涉台問題 我方：無權置喙

大陸國台辦昨日要求斯洛維尼亞妥善處理涉台問題，陸委會今日回應，台灣有權深化與各國雙邊合作關係，中共當局無權置喙、更無法以...

展望兩岸關係 學者：陸對台促統方略將更積極

觀察2022年兩岸關係，學者指出，中共20大將提出對台「總體方略」，促統將更積極；此外，台灣不應忽視中國大陸意圖維護其「...

星前總理稱：若大陸覺得和統無望 「武統」將別無選擇

據大陸國台辦旗下網站《中國台灣網》的消息，新加坡前總理吳作棟在一場活動中表示，他擔憂台灣問題將成為中美開戰的理由。他並直...

接納梁天琦？梁振英：他港獨立場沒變 我們可以鬆懈嗎

香港本土民主前線前發言人梁天琦出獄後的動向引起政界關注。實政圓桌立法會議員田北辰表示，政府應協助有悔意的年輕人重投校園，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。