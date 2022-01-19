國台辦批栽贓台商「綠色恐怖」 陸委會：拒絕中共干涉

長沙台商協會會長林懷等人因涉賄選，被台北地方法院分別判處1年8個月到3年10個月刑期，大陸國台辦抨擊民進黨栽贓陷害，是「綠色恐怖」。對此，陸委會19日傍晚聲明強調，中華民國是法治國家，司法機關依法獨立審判，嚴正拒絕中共橫加干涉指責，並指中共對我統戰滲透干預的情形相當嚴重，舉世皆知。

陸委會指出，台灣是民主法治社會，與人治社會不同，司法依據事證獨立辦案，不容許任何政治力介入；反觀中共「以黨領政」、法院是為政治服務，並沒有真正的法治可言。

陸委會認為，中共對我司法個案判決的無端指摘，充分暴露專制政權對於權力分立與法治精神的蔑視與無知，其迫害維權及異議人士的各種行徑，才是「栽贓嫁禍」、「羅織罪名」的最佳代言人。

陸委會也提到，舉世皆知中共對我統戰滲透干預的情形相當嚴重，甚至運用各種手段企圖干涉、介入我民主選舉，這種惡質的行徑才是破壞兩岸關係、危害台灣人民利益的元凶。嚴厲正告中共方面應正視兩岸現實，尊重台灣的民主選舉制度，切勿介入台灣選舉及干預台灣內部事務。

陸委會最後表示，針對中共統戰滲透及介入選舉的相關情形，政府長期以來都嚴密掌握、適時因應，對於涉及違法的案件也都依法查處。「我們再次呼籲國人應注意遵守法律規範，避免受人利用威迫，從事危害民主法治的行為。」

台北地方法院17日以2019年前長沙台商協會會長林懷等人獲大陸資金，為國民黨候選人輔選為由，判處林懷3年10個月刑期，其他4位涉案人各1年8個月。大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日表示，「強烈譴責民進黨當局栽贓陷害有關台胞，製造『綠色恐怖』，民進黨多行不義必自斃」。