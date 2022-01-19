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長沙台協前會長被判刑 陸委會要北京不要介入台灣選舉

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／本報系資料照片
陸委會發言人邱垂正。圖／本報系資料照片

大陸國台辦18日批評，台灣判處前長沙台協會長林懷等人是栽贓，製造綠色恐怖。陸委會今日（19日）回應，中共統戰干預、介入我選舉才是破壞兩岸關係的元凶，呼籲勿介入台灣選舉與內部事務。

17日台北地方法院以2019年林懷等人獲大陸資金為國民黨候選人輔選為由，判處林懷3年10個月刑期，其他4位涉案人各1年8個月徒刑。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮18日晚表示，「強烈譴責民進黨當局栽贓陷害有關台胞，製造『綠色恐怖』，民進黨多行不義必自斃」。

陸委會指出，台灣是民主法治社會，與人治社會不同，司法依據事證獨立辦案，不容許任何政治力介入；反觀中共「以黨領政」、法院是為政治服務，並沒有真正的法治可言。

陸委會指出，中共對我司法個案判決的無端指摘，充分暴露專制政權對於權力分立與法治精神的蔑視與無知，其迫害維權及異議人士的各種行徑，才是「栽贓嫁禍」、「羅織罪名」的最佳代言人。

陸委會表示，舉世皆知中共對我統戰滲透干預的情形相當嚴重，甚至運用各種手段企圖干涉、介入我民主選舉，這種惡質的行徑才是破壞兩岸關係、危害台灣人民利益的元凶。嚴厲正告中共方面應正視兩岸現實，尊重台灣的民主選舉制度，切勿介入台灣選舉及干預台灣內部事務。

陸委會最後稱，針對中共統戰滲透及介入選舉的相關情形，政府長期以來都嚴密掌握、適時因應，對於涉及違法的案件也都依法查處。再次呼籲國人應注意遵守法律規範，避免受人利用威迫，從事危害民主法治的行為。

中共 陸委會

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