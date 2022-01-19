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斯洛維尼亞總理稱擬與台互設代表處 陸：深感震驚

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
斯洛維尼亞總理稱正與台灣洽談互設代表處，大陸外交部發言人趙立堅19日表示，「深感震驚，強烈反對。」（圖／取自大陸外交部網站）
斯洛維尼亞總理稱正與台灣洽談互設代表處，大陸外交部發言人趙立堅19日表示，「深感震驚，強烈反對。」（圖／取自大陸外交部網站）

斯洛維尼亞總理楊薩近日透露正與台灣洽談互設代表處，大陸外交部發言人趙立堅19日對此表示，「深感震驚，強烈反對。」並強調「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」

楊薩最近接受印度一家國營電視台訪問時指出，斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處，他還說，中國對立陶宛的經濟報復，長久下來對各方都沒有好處。

而斯洛維尼亞有無打算提升對台關係？楊薩回應，斯洛維尼亞與台灣保持正常的關係，他並舉例，他去年就曾與衛福部長陳時中通話，交換防疫經驗。

對此，趙立堅19日在例行記者會上表示，注意到斯洛維尼亞領導人「公然發表挑戰『一個中國』原則、支持『台獨』的危險言論。我們對此深感震驚、強烈反對。」

他強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中斯、中歐關係的政治基礎。」

趙立堅 印度 台獨

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