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前會長等人遭判刑 長沙台協控訴：羅織罪名、蓄意構陷

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

長沙台協會長林懷等人早前被控涉嫌獲得大陸資金，以辦餐會、資助返台機票等方式，拉抬國民黨總統候選人韓國瑜選情。台北地院依違反選罷法判處林懷3年10月徒刑，褫奪公權4年。對此，長沙市台灣同胞投資企業協會19日發表聲明稱， 台北地方法院17日以2019年11月組織不當選舉造勢活動為由，對該協會原會長林懷等5位台商羅織罪名，枉判徒刑。長沙市台協和廣大在湘台商、台胞對此義憤填膺，表達強烈譴責。

長沙市台協表示，早在2020年5月，湖南省台辦就針對林懷被起訴一案發表聲明指出，長沙市台商協會於2019年底在華天大酒店舉辦的尾牙活動，是協會歷年來都要舉辦的傳統餐會，餐會的資金是協會自有資金，參會人員也完全只是台商、台胞、台屬。

聲明稱，台北地方法院罔顧客觀事實，以「賄選」為由，枉判林懷等台商，完全是羅織罪名，蓄意構陷，人心難服。

聲明還表示，台北地方法院之所以選擇在台灣即將舉行「九合一」選舉之際對2019年事件作出判決，正如大陸全國台企聯聲明所說，「可謂司馬昭之心，路人皆知」。其目的就是製造「綠色恐怖」，破壞兩岸關係，阻撓兩岸正常經貿往來，製造人人自危的「寒蟬效應」。

長沙台協最後表示，「兩岸本是一家人。我們堅定相信，推動兩岸正常交流、和平發展，是兩岸民心所盼。作為在大陸打拚的台商，我們堅決反對台灣有關方面，惡意阻撓兩岸交流，製造分裂。我們強烈呼籲，台灣有關方面不要為一黨之私對民眾的呼聲置若罔聞，對民眾賦予的權力肆意妄為，盡快還林懷會長等5位台商以公道與公平」。

台商 韓國瑜

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