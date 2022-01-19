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拉攏？中國擬線下舉行日中邦交50周年紀念儀式
大陸國家主席習近平去年10月與日本首相岸田文雄通電話時，雙方均表示，希望以今年中日邦交正常化50周年為契機，共同發展兩國關係。大陸外交消息人士指出，「中國對舉辦紀念儀式的態度積極」。
據日本共同社報導，消息人士透露，中日友好協會的官員去年12月上旬向日方傳達了舉辦中日邦交正常化50周年紀念儀式的意願。
該官員與曾任中國駐日大使約九年的常務副會長程永華關係較近。該官員表示，希望為兩國關係發展做出貢獻的日本政治經濟界重要人物出席，也想邀請文化藝術界人士參加。
自新冠病毒疫情流行後，習近平和大陸國務院總理李克強出於防疫需要，幾乎未與外國要人會晤。中國大陸也已在各地發現新型變異毒株Omicron的社區傳播，今後疫情發展難料。中日友好協會官員也提及線上舉行的可能性。
中日圍繞釣魚台島（日本稱尖閣諸島）的對立仍在持續。 2012年9月日本政府宣布「購買」釣魚台島後，中日邦交正常化40周年紀念儀式被取消。
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