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傳美國正審查阿里巴巴雲端服務 是否構成國安風險
據路透報導，美國政府正研究針對阿里巴巴的雲端服務進行安全審查，可能影響阿里巴巴在美國的業務。
路透指出，審查工作由商務部情報與安全辦公室（Office of Intelligence and Security）進行。審查將針對阿里雲如何存儲其美國客戶的數據，包括個人訊息和知識產權，以及中國政府是否可訪問這些數據並以其他方式對其進行干預。
儘管中國政府強迫科企交出敏感資料的公開案例很少發生，但有報告指中國駭客可能利用雲端伺服器竊取敏感資料。
監管機構最終可能強制阿里雲採取措施，降低其帶來的風險，或直接禁止國內外的美國人使用其服務。
阿里雲自2009年推出，目前在中國和亞洲市場佔有率第一，但在歐洲和美州的影響力不如其競爭對手。阿里雲在美國業務規模不大，年營收估計不到5,000萬美元。
阿里巴巴過去在其年度報告中承認，美國政府已經對中國科技公司實施越來越多的出口管制、經濟和貿易制裁。
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