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「冬奧通」App存在安全漏洞 加拿大研究人員提出警告
加拿大研究人員18日發布的一份報告稱，下個月北京冬奧會所有註冊涉奧人員必須使用的一款手機App存在安全缺陷，容易導致隱私洩露和駭客攻擊。
據路透報導，「冬奧通」App是由北京奧組委建立，註冊人員須下載「冬奧通」App，登錄冬奧健康監測系統，監測並報告健康狀況。 「冬奧通」也提供各種信息服務。
多倫多Citizen Lab項目的研究人員說，「冬奧通」未能對個人數據的傳輸進行適當加密，容易受到駭客攻擊。他們還發現，「冬奧通」的隱私政策沒有說明它將與哪些機構分享用戶的信息。
研究人員在該應用程序的iOS版本中創建一個帳戶後發現了這些缺陷。他們無法在安卓版中建立帳戶，「冬奧通」的兩個版本都存在安全漏洞。
Citizen Lab稱已於12月3日向北京冬奧組委通報了其對安全關切，但迄今都沒有收到任何回應。
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