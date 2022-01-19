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香港本土派代表人物梁天琦 凌晨低調出獄

聯合報 / 香港特派員李春╱即時報導
香港本土派代表人物梁天琦已於19日凌晨3時低調出獄。美聯社
香港本土派代表人物梁天琦已於19日凌晨3時低調出獄。美聯社

香港本土派代表人物梁天琦，因2016年旺角事事件，被判暴動及襲警服刑4年後，今日凌晨3時獲特安排，低調出獄。

梁天琦入獄前是香港「本土民主前線」發言人，他是香港本土派主要人物，曾主張推動香港獨立運動，香港反送中運動中的口號「光復香港，時代革命」正是他提出。梁天琦的父親是香港居民，母親是大陸湖北武漢人，他在武漢出生後1歲時隨母移居香港，最後畢業於香港大學哲學系，副修政治及公共行政學。

香港反送中運動期間，梁天琦入選美國時代雜誌「100 NEXT」「下世代百大代表人物」，全球改變未來之100位新星之一。

梁天琦2016年曾代表本土民主前線參加香港立法會新界東地方選區補選，儘管最終落選卻讓他成為香港知名政治人物。梁參選也引致香港政府首度採用參選者簽署確認書的方法，其後梁天琦再參選立法會議員也簽署確認書宣布放棄香港獨立運動的政治立場，但依然遭選舉主任取消其參選資格。

在香港占領中環運動失敗後，2016年大年初一，香港旺角因小販與市政管理人員衝突，釀成激烈的警民衝突，梁天琦作為「本土民主前線」發言人參與被捕，2018年法院裁定其襲警罪與參與暴動罪成立，判處6年刑期，次年陪審團裁定其參與暴動罪不成立，但梁就刑期上訴被駁回。服刑期間梁被認為表現良好，減刑至4年，19日刑滿出獄。

梁天琦出獄消息，數日前已在香港引起討論，18日梁天琦家人在臉書公告三點呼籲，指各界毋須特意長途跋涉前往大嶼山石壁監獄，懇請讓梁盡早歸家團聚。又說為保障梁天琦，社交媒體專頁將遵照法律意見，在19日凌晨零時停止運作並移除所有內容。

今晨消息指，服刑完畢的梁天琦，獲特別安排在凌晨3時前出獄。據稱在凌晨約3時，梁天琦由警方車輛接走，期間有三輛車護送離開石壁監獄。香港懲教署說，因應警方要求及在囚人士的意願和安全，安排有關人士在凌晨時段離開監獄。

梁天琦雖已出獄，但按香港法定要求，仍須遵守監管令，是以其停用社交媒體及謝絕媒體訪問。

在梁天琦服刑的石壁監獄19日凌晨已有媒體在外守候。法新社
在梁天琦服刑的石壁監獄19日凌晨已有媒體在外守候。法新社

香港 立法會 監獄

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