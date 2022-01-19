中國大陸國家發改委「習近平經濟思想研究中心」 18日掛牌
據新華社報導，經中共中央批准在大陸國家發展和改革委員會成立的「習近平經濟思想研究中心」，18日正式掛牌。報導稱，該中心將以「國家級、權威性、開放型、有影響」為目標，努力建設成為深入學習習近平經濟思想的重要載體、系統研究習近平經濟思想的重要智庫、宣傳貫徹習近平經濟思想的重要平台、闡釋傳播習近平經濟思想的重要陣地。
大陸各部門近年來積極成立各種習近平思想研究中心。2020年7月20日，大陸外交部在旗下中國國際問題研究院設立「習近平外交思想研究中心」。
2021年6月26日，經中共中央批准，在中國法學會成立「習近平法治思想研究中心」。
2021年7月7日，經中共中央批准，在大陸生態環境部成立「習近平生態文明思想研究中心」。
大陸國家發展改革委是在去年7月5日成立「習近平經濟思想研究中心」，本月18日舉行掛牌儀式。
大陸國家發改委網站稱，中共十八大以來，「以習近平同志為核心的黨中央高瞻遠矚、統攬全局，創造性提出一系列新理念、新思想、新戰略，引領我國經濟發展取得歷史性成就、發生歷史性變革，在實踐中形成和發展了習近平經濟思想」。
18日由大陸國家發展改革委主任何立峰與中共中宣部副部長孫業禮共同為該中心揭牌。大陸國家發改委網站稱，習近平經濟思想「是指引我國經濟高質量發展、全面建設社會主義現代化國家的科學行動指南，是做好新時代經濟工作的根本遵循，必須長期堅持、不斷豐富發展」。
新華社上個月中也曾報導，為進一步深化習近平新時代中國特色社會主義思想的研究闡釋，經中共中央批准，10家習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心（院），在中共中央黨校、教育部、中國社會科學院、國防大學、北京市、上海市、廣東省、北京大學、清華大學和中國人民大學成立，將在研究宣傳闡釋習近平新時代中國特色社會主義思想上發揮重要作用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言