中國大陸國家發改委「習近平經濟思想研究中心」 18日掛牌

據新華社報導，經中共中央批准在大陸國家發展和改革委員會成立的「習近平經濟思想研究中心」，18日正式掛牌。報導稱，該中心將以「國家級、權威性、開放型、有影響」為目標，努力建設成為深入學習習近平經濟思想的重要載體、系統研究習近平經濟思想的重要智庫、宣傳貫徹習近平經濟思想的重要平台、闡釋傳播習近平經濟思想的重要陣地。

大陸各部門近年來積極成立各種習近平思想研究中心。2020年7月20日，大陸外交部在旗下中國國際問題研究院設立「習近平外交思想研究中心」。

2021年6月26日，經中共中央批准，在中國法學會成立「習近平法治思想研究中心」。

2021年7月7日，經中共中央批准，在大陸生態環境部成立「習近平生態文明思想研究中心」。

大陸國家發展改革委是在去年7月5日成立「習近平經濟思想研究中心」，本月18日舉行掛牌儀式。

大陸國家發改委網站稱，中共十八大以來，「以習近平同志為核心的黨中央高瞻遠矚、統攬全局，創造性提出一系列新理念、新思想、新戰略，引領我國經濟發展取得歷史性成就、發生歷史性變革，在實踐中形成和發展了習近平經濟思想」。

18日由大陸國家發展改革委主任何立峰與中共中宣部副部長孫業禮共同為該中心揭牌。大陸國家發改委網站稱，習近平經濟思想「是指引我國經濟高質量發展、全面建設社會主義現代化國家的科學行動指南，是做好新時代經濟工作的根本遵循，必須長期堅持、不斷豐富發展」。