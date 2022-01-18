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習近平：要保持反腐政治定力 全面推進從嚴治黨

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中共中央總書記習近平18日指出，要保持反腐敗政治定力，實現不敢腐、不能腐、不想腐一體推進的戰略目標。（圖／取自新華網）
中共中央總書記習近平18日指出，要保持反腐敗政治定力，實現不敢腐、不能腐、不想腐一體推進的戰略目標。（圖／取自新華網）

中共總書記習近平18日強調，要堅持以零容忍態度懲治腐敗、堅持糾正一切損害群眾利益的腐敗和不正之風、堅持抓住「關鍵少數」以上率下，堅持完善中共黨和國家監督制度。他點名，要保持反腐敗政治定力，不斷實現不敢腐、不能腐、不想腐一體推進的戰略目標。

習近平18日在中國共產黨第十九屆中央紀律檢查委員會第六次全體會議上表示，要堅持黨要管黨、全面從嚴治黨、堅持以黨的政治建設為統領、堅持嚴的主基調不動搖，把全面從嚴治黨向緃深推進。他還強調，「領導幹部特別是高級幹部一定要重視家教家風，以身作則管好配偶、子女，本分做人、乾凈做事」。

針對反腐敗，習近平特別點出，腐敗和反腐敗較量還在激烈進行，並呈現出一些新的階段性特徵，防範形形色色的利益集團成夥作勢、「圍獵」腐蝕還任重道遠，有效應對腐敗手段隱形變異、翻新升級還任重道遠，徹底剷除腐敗滋生土壤、實現海晏河清還任重道遠，清理系統性腐敗、化解風險隱患還任重道遠。要保持清醒頭腦，牢記反腐敗永遠在路上。只要存在腐敗問題產生的土壤和條件，腐敗現象就不會根除，「我們的反腐敗鬥爭也就不可能停歇。」

他強調，要鍥而不捨糾「四風」樹新風。要從領導幹部特別是主要領導幹部抓起，樹立正確政績觀，尊重客觀實際和群眾需求，強化系統思維和科學謀畫，多做為民造福的實事好事，「杜絕裝樣子、搞花架子、盲目鋪攤子。」

他還提到，要完善權力監督制度和執紀執法體系，使各項監督更規範、更有力、更有效。中共各級黨委（黨組）要履行黨內監督的主體責任，突出加強對「關鍵少數」特別是「一把手」和領導班子的監督；紀檢監察機關要發揮監督專責機關作用，協助黨委全面從嚴治黨，推動黨內監督和其他各類監督貫通協同，探索深化貫通協同的有效路徑；要加強對換屆紀律風氣的監督，堅持黨管幹部原則，強化黨組織領導和把關作用，特別是要嚴把政治關、廉潔關。

反腐 習近平 中共

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