長沙台協前會長被判刑 國台辦：栽贓陷害是綠色恐怖

17日台北地方法院以2019年前長沙台商協會會長林懷等人獲大陸資金為國民黨候選人輔選為由，判處林懷3年10個月刑期，其他4位涉案人各1年8個月徒刑。大陸國台辦發言人朱鳳蓮18日晚表示，「強烈譴責民進黨當局栽贓陷害有關台胞，製造『綠色恐怖』，民進黨多行不義必自斃」。

朱鳳蓮指出，已注意到有關報導。她批評民進黨當局慣於編造種種藉口，打擊台商台胞和參與兩岸交流合作的台灣團體和人士，製造「綠色恐怖」，通過政治操弄製造兩岸敵意對抗，破壞兩岸關係，禍害台胞利益。

此外，大陸全國台企聯也發出聲明稱，林懷等5位台商羅織罪名、枉判徒刑。大陸全國台企聯會員和廣大台商對此義憤填膺，表達嚴正譴責。以「賄選」為由判處林懷等台商，無疑是故入人罪、黨同伐異。如此選擇性辦案，人心難服。

聲明稱，台商家在台灣，與在台灣的鄉親一樣熱愛台灣，一樣享有包括選舉權在內的社會權利。台商協會是台商自己的民間社團組織，首要任務是服務台商。為台商返台參加選舉、行使民主權利提供相關服務、做一些力所能及的事，歷來都是台協的會務之一。這是眾所周知的事，台灣有關方面竟以此為由，肆意加罪於林懷會長等台商，廣大台商聞訊無不感慨：公理何在、民主自由何在？ ！

欲加之罪，何患無辭。台灣選舉期間，各種形式的造勢活動及餐會比比皆是，「長沙餐會」地點雖異、性質相同。每位台商和在大陸的鄉親，都有自己的主見和選擇，不可能因為參加某一次活動、聽到某一句話而改變投票意向。

去年5月，台企聯曾就林懷會長被台北地檢署公訴、發表「抵制白色恐怖 拒絕秋後算賬」的聲明。然而，台灣有關方面對此置若罔聞，在2022年台灣即將舉辦「九合一」選舉之際，對2019年事件作出判決，可謂「司馬昭之心，路人皆知」。

大陸台企聯再次呼籲台灣有關方面，不要對民眾的呼聲置若罔聞，不要用民眾賦予的權利肆意妄為、製造「綠色恐怖」，盡快還林懷會長及廣大台商以公道與公平。