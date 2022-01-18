陸委會提「港國安法不適用台灣」 國台辦：以身試法必嚴懲

針對陸委會重提「兩岸互不隸屬」，並明確表達「香港國安法」不適用民主的台灣。大陸國台辦發言人朱鳳蓮18日回應，「香港國安法」的適用範圍和具體規定清清楚楚，任何人任何勢力如果膽敢以身試法，必遭嚴懲。

朱鳳蓮稱，「台灣是中國的一部分，從來不是一個國家」，並批評民進黨當局炒作「兩岸互不隸屬」就是販賣「兩國論」。

朱鳳蓮稱，「香港國安法施行以來，香港由亂到治局面不斷鞏固，法治得到保護，秩序得到維護，社會穩定、經濟繁榮，國家主權、安全、發展利益得到維護，受到香港民眾廣泛擁護和歡迎。」

她還說，「在香港一國兩制成功實施的事實面前，民進黨當局愚弄民眾的陰謀被進一步揭露。香港國安法是維護香港繁榮穩定和保障廣大香港居民合法權益的定海神針，這部法律的適用範圍和具體規定清清楚楚，任何人任何勢力如果膽敢以身試法，必遭嚴懲。」

親北京的大公報日前點名中研院學者吳叡人違反「香港國安法」，指控其鼓吹港獨，涉嫌顛覆政體。對於「香港國安法」管轄範圍延伸到台灣民眾以及在台發表的文章，陸委會發言人邱垂正表示，我國是主權國家，與「中華人民共和國」互不隸屬，台灣也不是香港，「香港國安法」無法適用在民主法治的台灣社會，更遑論延伸到我國人。