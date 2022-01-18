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北京經濟脅迫立陶宛？ 陸：解決辦法只有一個

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中國大陸外交部發言人趙立堅。澎湃新聞
中國大陸外交部發言人趙立堅。澎湃新聞

中國大陸外交部發言人趙立堅今天再批立陶宛，指立執意以台灣名義設處，公然把台灣和中國並列，赤裸裸製造「一中一台」。

據澎湃新聞，趙立堅今天在大陸外交部記者會上被問到，法國外長勒德里昂表示，歐盟成員國日前批評了中國對立陶宛的脅迫，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利也表示，歐盟成員國與立陶宛團結一致，趙立堅回應稱，中方堅決反對任何形式的政治和外交脅迫，也從不以經濟脅迫對待他國，如果有關方面真如其所說要與立陶宛團結一致，那就請提醒立方，解決問題的辦法只有一個，回到一個中國的正確軌道上來。

趙立堅指出，中立關係出現問題的是非曲直十分清楚，不容任何歪曲和抹黑。立陶宛執意以台灣名義設處，公然把台灣和中國並列，赤裸裸製造一中一台，這嚴重違反一個中國原則。

他並稱，現在立陶宛以一己之私，企圖用自身錯誤綁架中歐關係，這既不負責任也很危險。歐方應對此保持高度警惕，希望歐方明辨是非，恪守一個中國原則和中歐建交時歐方作出的鄭重承諾，秉持客觀公正立場，以實際行動維護中歐關係健康穩定發展。

立陶宛 趙立堅

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