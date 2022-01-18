中菲論壇致詞 王毅：絕不會在南海問題上以大欺小

中國大陸外交部長王毅17日在參加中菲馬尼拉論壇時表示，中國絕不會以大欺小，更不相信贏者通吃，願與菲律賓攜手，妥善處理南海問題。

據大陸外交部官網消息，王毅在視訊致詞中說，對於不久前菲律賓遭受超強颱風襲擊，中國政府決定再向菲律賓方面提供1億元人民幣的無償援助。他並指，中國向菲律賓提供的疫苗已達5700多萬劑，願繼續保障菲方疫苗需求，同菲律賓攜手，徹底戰勝疫情。

在一帶一路方面，王毅表示，中國支持菲方完成戒毒中心、馬拉維戰後重建、馬尼拉橋梁等重要項目。作為菲律賓最大貿易夥伴、最大出口市場，中國願意繼續向更多的菲律賓的農產品打開大門，帶來更多的投資，幫助菲律賓加快工業化現代化進程，提高自主發展能力。

王毅稱，中國還願與菲律賓攜手，妥善處理南海問題。他說，中菲雙方都有自己的主張和立場，在一時不能達成一致的情況下，應將這一問題置於適當位置，防止影響甚至綁架中菲關係全局。如果只突出單方面主張，將自己的意見強加於對方，這不是真正的為鄰之道，也不是東方人的相處哲學。

他表示，中國絕不會以大欺小，更不相信贏者通吃，願與菲方本著善意和務實精神尋找管控和解決之道。