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姚明回應與彭帥「愉快交談」 還邀請坎特到中國看看
適逢北京冬奧會鄰近，做為「冰雪運動推廣大使」的前NBA球星姚明，17日在出席媒體茶會時證實，上個月他和大陸網球明星彭帥會面，並進行了「愉快的交談」，更就NBA球員坎特（Enes Kanter）的反華言論回應稱，「我希望可以邀請他來中國看看。」
綜合環球時報等陸媒報導，姚明17日以大陸全國政協委員、中國籃球協會主席、冰雪運動推廣大使身分，出席由大陸公共外交協會舉辦的推廣北京冬奧媒體茶會。
他指出，相信北京冬奧會可在東京奧運會的防疫經驗上做進一步優化和完善，並在防疫標準上做得更好。
對於上月媒體報導他與彭帥共同出席活動，姚明說，他和其他人上個月與彭帥會面時，進行了愉快的交談。
至於NBA波士頓塞爾蒂克中鋒坎特（Enes Kanter）多次發表抵制北京冬奧、關注新疆等地人權議題的言論，姚明回應稱，每個人了解事物的渠道是不同的，因此會有一些不一樣的觀點，針對特定球員的言論，他不便評價。
但姚明補充，「如果有機會的話，我希望可以邀請他來中國看看」，認為此舉「會讓他（坎特）對中國有更加全面的認識。」
談到美國北美國家冰球聯盟（NHL）的運動員將缺席冬奧會，以及中美關係的影響，姚明強調，冬奧會仍會非常精彩。他形容，冬奧會是一場體育和文化的盛會，他希望就像一場廟會一樣，哪怕是平時有爭吵的鄰居，在參加廟會的時候都會享受節日的氛圍。
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