快訊

東加首名遇難者！50歲英國女子為救狗遭海嘯捲走遇害

德蕾莎修女變成了壞人？印度封殺修女會風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Omicron藉國際郵件攻進北京！中國當局籲少買海外商品

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
中國北京15日傳出首例Omicron本土個案，當局不排除是接觸國際包裹後染疫，呼籲民眾不要網購海外商品。新華社
中國北京15日傳出首例Omicron本土個案，當局不排除是接觸國際包裹後染疫，呼籲民眾不要網購海外商品。新華社

距離中國的北京冬奧開幕只剩幾周時間，北京15日傳出首例Omicron本土個案，當局不排除是接觸國際包裹後染疫，呼籲民眾不要網購海外商品。

北京疾管中心昨在疫情記者會上表示，該名確診患者曾收發從加拿大寄出的國際包裹，途經美國、香港，最終送抵北京患者手中，不排除經境外物品而感染病毒的可能。

北京市郵政管理局副局長廖凌竹呼籲民眾，不要購買海外商品。

北京市疾管中心副主任龐星火則表示，「Omicron病毒傳播速度快，提醒民眾避免購買國外的東西，確保戴上手套，勿將包裹帶進室內，如果需要的話，應該先用酒精消毒外包裝並記得洗手」。

北京冬奧將於2月4日登場，防止病毒進入北京是當務之急，中國政府已承諾奧運會安全舉行。北京冬奧組委會17日宣布，不會對一般民眾及境外觀眾公開售票，僅向符合疫情防控需求的民眾售票。

北京冬奧 患者 疫情

延伸閱讀

互聯網紅利下的八〇後 將是未來古董市場的頂流

北京首例Omicron曾收國際快遞 密接者詳情被通報

捷克總統挺北京冬奧 「樂見政治小丑缺席」

北京冬奧開幕倒數 北京為防疫強化出入管制

相關新聞

習近平著眼全球 提四倡議

大陸國家主席習近平昨（17）日以視訊方式參加「2022年世界經濟論壇（WEF）」演講指出，為促進世界經濟穩定復甦、化解各...

Omicron藉國際郵件攻進北京！中國當局籲少買海外商品

距離中國的北京冬奧開幕只剩幾周時間，北京15日傳出首例Omicron本土個案，當局不排除是接觸國際包裹後染疫，呼籲民眾不...

港學生刺警 重判逾7年

香港一名學生二○一九年十月以美工刀割傷警員頸部，早前承認一項有意圖傷人罪，昨在香港高等法院被重判監禁七年零九個月。

世界經濟論壇演說暗批美？ 習近平：單邊主義損人害己

大陸國家主席習近平昨在出席「二○二二年世界經濟論壇」視訊會議時呼籲，全球加強宏觀政策協調，堅持「拆牆而不築牆、開放而不隔...

習近平出席WEF論壇 提出世界各國應做好這4點

大陸國家主席習近平17日表示，時代之變和世紀疫情相互疊加，世界進入新的動盪變革期，不過，人類正是在戰勝一次次考驗中成長、...

習近平WEF演講：主要發達國家要採負責任經濟政策

大陸國家主席習近平17日在北京出席「2022年世界經濟論壇」視訊會議。他呼籲，為促進世界經濟穩定復甦、化解各類風險，主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。