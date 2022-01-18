Omicron藉國際郵件攻進北京！中國當局籲少買海外商品

距離中國的北京冬奧開幕只剩幾周時間，北京15日傳出首例Omicron本土個案，當局不排除是接觸國際包裹後染疫，呼籲民眾不要網購海外商品。

北京疾管中心昨在疫情記者會上表示，該名確診患者曾收發從加拿大寄出的國際包裹，途經美國、香港，最終送抵北京患者手中，不排除經境外物品而感染病毒的可能。

北京市郵政管理局副局長廖凌竹呼籲民眾，不要購買海外商品。

北京市疾管中心副主任龐星火則表示，「Omicron病毒傳播速度快，提醒民眾避免購買國外的東西，確保戴上手套，勿將包裹帶進室內，如果需要的話，應該先用酒精消毒外包裝並記得洗手」。

北京冬奧將於2月4日登場，防止病毒進入北京是當務之急，中國政府已承諾奧運會安全舉行。北京冬奧組委會17日宣布，不會對一般民眾及境外觀眾公開售票，僅向符合疫情防控需求的民眾售票。