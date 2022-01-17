習近平WEF演講：主要發達國家要採負責任經濟政策

大陸國家主席習近平17日在北京出席「2022年世界經濟論壇」視訊會議。他呼籲，為促進世界經濟穩定復甦、化解各類風險，主要經濟體應協調好財政、貨幣政策目標，同時，主要發達國家要採取負責任的經濟政策，以避免給發展中國家造成嚴重衝擊。

據新華社報導，習近平以《堅定信心 勇毅前行 共創後疫情時代美好世界》為題，發表演講。他首先指出，「再過兩周，中國農歷虎年新春就要到來。」面對當前人類面臨的嚴峻挑戰，「我們要如虎添翼、虎虎生威，勇敢戰勝前進道路上各種險阻。」

對於疫情之下，世界進入新的動盪變革期，習近平提出四點，第一，國際應攜手合作，聚力戰勝疫情；第二，化解各類風險，促進世界經濟穩定復；第三，跨越發展鴻溝，重振全球發展事業；第四，摒棄冷戰思維，實現和平共處、互利共贏。

習近平表示，世界經濟正在走出低谷，但也面臨諸多制約因素。他呼籲，世界各國要堅持真正的多邊主義，堅持「拆牆而不築牆、開放而不隔絕、融合而不脫鉤」，推動構建開放型世界經濟，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

他說，主要經濟體應樹立共同體意識，強化系統觀念，加強政策訊息透明和共享，協調好財政、貨幣政策目標、力度、節奏；主要發達國家要採取負責任的經濟政策，把控好政策外溢效應，避免給發展中國家造成嚴重衝擊；國際經濟金融機構要發揮建設性作用，凝聚國際共識，增強政策協同，防範系統性風險。

對於中國大陸自身，習近平也提出三點，表示將堅定不移推動高質量發展、改革開放與生態文明建設。他說，中國大陸將繼續擴大高水平對外開放，穩步拓展規則、管理、標準等制度型開放，落實「外資企業國民待遇」，推動共建「一帶一路」高質量發展。

另就碳排放目標，習近平說，「實現碳達峰碳中和，不可能畢其功于一役」，中國大陸將破立並舉、穩扎穩打，在推進新能源可靠替代過程中逐步有序減少傳統能源，確保經濟社會平穩發展，並積極展開應對氣候變化國際合作，共同推進經濟社會發展全面綠色轉型。