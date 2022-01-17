香港中大等校推國安教育 院校自主成歷史？

（德國之聲中文網）根據香港媒體報導，香港中文大學正在籌備國家安全課程，獲得大學教務會的相關學術批准後，預計2022學年推出。

香港中文大學指出，為「加強學生對國家的歸屬感」，校方已經推出多項措施在校園推廣基本法及國家安全教育，其中包括迎新活動中加入「國家安全」為題的專題講座，並為負責籌備迎新活動的學生代表講解國家安全和媒體素養的重要性。

另外，中大在過去數月也舉辦了「國家安全」及「國際形勢和中國外交」講座，開放予所有師生參與，以及為有志加入政府工作的畢業生舉辦「基本法工作坊」。

中大向媒體表示，根據香港國安法第10條規定，香港特區應當通過學校等開展國家安全教育，提高香港居民的國家安全意識和守法意識，因此大學需配合教育局和教資會，按照法律要求履行相關責任。

各校推國安教育課

早在香港中文大學宣布將推國安教育課程前，其他公立大學如香港理工大學、浸會大學、嶺南大學大及教育大學已經開辦相關課程，而自籌資金創建的恆生大學則曾表示，今年1月會開始開設有關國家安全的選修課程。

教育局局長楊潤雄2021年3月曾向媒體透露，港版《國安法》落實後有約見大學校長，包括向教資會資助的八間大學了解執行國安教育的細節，直言八大「一定要幫手防範制止」。他當時形容，「（大學）管理上有變化出現了，相信大家都看到」，相信大學正思考課程內如何融入國安教育，料下學年課程、場地管理及對師生行為管理會有改變。

港媒報導，理工大學本學年已將國安教育列為必修，涉3小時課時，內容包括認識香港國安法訂明的4類危害國家安全罪行及相關案例，該校新學年並將新增另一涉及國安教育的中史與文化必修核心課。浸會大學則是去年起入學的新生須出席兩小時國安法教育面授課，及閱讀兩小時指定材料。

目前香港大學、科技大學及城市大學，則都尚未公布相關安排。路透社去年底曾報導，香港浸會大學兩名學生表示，至少有一台閉路電視攝像機出現在國安教育課程的教室，另外有名身份不明的攝影師在旁拍照。

學生反應

路透社曾在去年底訪問多名浸會大學的學生，對於國安教育課程有人贊成，但也有人感到恐懼。 「我擔心我的大學作業會給我帶來麻煩，」一位自稱Mandy的19歲學生說，「我害怕政府會因為我的課程作業而指控我犯了我沒有犯的罪行」。

另一位自稱叫Michael的香港學生說，該課程是一種「思想重組」的嘗試，學生Lulu則向路透社說：「如果你要做什麼，你就會去做。（課程）沒有用，我不會在兩個小時的討論後變得愛國。」

來自中國大陸的18歲的Leo對該課程表示歡迎，他說西方國家影響了香港學生的思想，他們缺乏對國家安全的認識。他告訴路透社：「中國內地學生從小就一直沉浸在這種教育中。在我們的內心深處，我們對我們的國家有著強烈的認同感，而香港的學生則不同。」

打擊學術自由

不被學校認可的香港大學學生會曾在2021年4月發表公開信，要求港大校長張翔回應有大學是否要校園推行國安教育，當時公開信中批評校方與其他大學和政府討論校內推行國安教育，並稱「校方在政治命令當前，卻視專業操守為無物，向政權折腰，甘作傀儡，扼殺學術，亦有辱斯文。為息人猜疑。」

當時公開信遭中國官媒《人民日報》發布「切除港大學生會毒瘤還校園一片安寧」的文章抨擊，稱港大學生會大肆抹黑「一國兩制」。

如今，香港多個大學將國安教育列為必修課程，也就是若未修就不得畢業。學者認為，這些國安教育課程是對香港學術自由的打擊。

德國埃爾朗根-紐倫堡大學國際人權政策教授金策巴赫（Katrin Kinzelbach）指出，原則上，對特定課程提出要求，是對學術自由的一種嚴重侵犯，「學術自由代表可以研究和教導自身所感興趣的領域，同時也代表不會介入特定的課程」。

他說：「學術自由意味著你可以研究和教授你感興趣的東西，它也意味著不參與特定課程的自由。」

（綜合報導）

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