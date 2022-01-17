北京冬奧開幕倒數 北京為防疫強化出入管制

（德國之聲中文網）中國首都北京15日發現一起奧密克戎 （Omicron） 的本土個案後，當地政府周日（16日） 宣布加強出入管制，除了返回北京需要持48小時內的核酸檢測陰性證明外，當地官員也規定，22日起到3月底，所有人員在抵達北京72小時內必須再做一次核酸檢測。

根據中新社報導，人員抵達北京後。第一時間應該主動向所在社區丶單位或酒店報告，若不主動報告或不配合防疫工作造成嚴重後果，將依法追究責任。另外北京的雍和宮16日也發公告表示，為了有效防控疫情，自1月17日零時起，該處將暫停對外開放，宗教活動也暫時取消。

天津成新的疫情熱區

此外，天津在15日通報的最新新冠確診案例數中，也取代了河南省成為當日中國本土案例確診最高的地區。天津市16日在通報時表示，兒童患者是本輪疫情中的救治重點，至15日晚間，該市已收治78個兒童病患。

同時，河南省15日的確診數創下1月5日以來的新低，在29例新的本土案例中，有15例是在上周進入封城的安陽市。中新社在報導中稱，為了盡早實現「社會面清零」，早前已宣布封城的安陽市16日進一步宣布，從16日6時起，從「足不出戶丶車不上路丶店不經營丶責任追究」等方面以提升全市管控措施。

廣東省的珠海市16日也通報2起新的本土個案，這也讓珠海市在同日發布公告，宣布全市旅游景區景點暫停營業，而該市香洲區區域範圍內餐飲場所取消堂食，希望藉此嚴防疫情外溢。同時，珠海也將加強跟澳門的聯防聯控，隨時研判通關政策調整事宜。

西安稱將逐步解封

雖然許多城市為了防止本土疫情蔓延都提升防控管控措施，但這波本土疫情爆發地則逐步解封。自上個月開始封城的西安在16日宣布，該市市部分區縣丶開發區已經開始有序恢復生產生活秩序，一些街道丶社區和小區整體或者部分解除封控丶管控。

根據中新網的報導，西安市疫情防控指揮部辦公室副主任張峰虎16日在疫情防控的新聞發布會上表示，西安自1月10日起實現社會面病例零發生，而在11日至15日期間發現的新增本土個案都是在集中隔離和閉環管理人員中發現，他稱這代表該市疫情已進入收尾階段。

張峰虎表示，隨著西安疫情逐漸好轉，該市的下一步是在確保不出現疫情反彈的前提下，按照梯次推進丶科學精准丶保障先行的原則，加速讓達到解封條件的區域和小區有序解封。但對未達到解封條件的區域，則是按照分級分區管控要求，嚴格落實管控措施。

(綜合報導)

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