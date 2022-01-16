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陸前公安副部長「小海鮮盒」收賄 累計達數億元

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸公安部前副部長孫力軍。央視新聞
大陸公安部前副部長孫力軍。央視新聞

中共中紀委反腐專題片《零容忍》昨在央視首播，披露大陸公安部前副部長孫力軍「政治團夥案」的細節及涉案官員，首度曝光孫的受賄金額多達數億元（人民幣，下同），包括收受江蘇省前政法委書記王立科九千多萬元，及來自不法商人的現金、名表、珠寶、茅台酒等財物。他懺悔說：「我的權力變得更大了，犯了更嚴重的罪過。」

據星島日報，中共中紀委全會下周二召開前夕，《零容忍》首集《不負十四億》昨晚播出，披露孫力軍的「政治團夥」，成員包括王立科、前重慶公安局長鄧恢林、前山西省公安廳廳長劉新雲、上海公安局前局長龔道安等「政法虎」。

片中說，孫力軍政治野心膨脹，謀求自己更大發展，制訂了一個「十五年規劃」，爭取要五年上一個台階，還經常向「小圈子」成員進行「封官許願」。

專題片披露，2008年下半年，時任遼寧省公安廳副廳長王立科，首次認識孫力軍。孫當時是公安部辦公廳副主任。在王立科眼中，孫力軍崗位重要、上升空間很大，於是借各種機會拉關係。2011年，他在孫力軍到遼寧出差期間，首次送上一張存有一百萬元的銀行卡，孫毫不推辭就收下了。此後，王立科多次專程到北京等地「看望」孫力軍，送上銀行卡、美元、公司股份。

孫力軍在片中說：「他（王立科）每年大概四五次來北京，每次都給我三十萬美金，放在一個小的海鮮盒裏面。他每次來就說，我給你送點『小海鮮』，我就知道怎麼回事兒了。」

王立科歷年送給孫力軍的「小海鮮」，到案發時累計折合九千多萬元，而孫力軍也沒有讓他失望，王立科此後步步高升。

影片透露，孫力軍為了實現個人的政治目的，安插親信，拉幫結派。二○一○年，在大陸地市公安局長培訓班上，時任湖北省咸寧市公安局局長龔道安進入孫力軍的視野。龔不僅自己為孫力軍效命，還幫孫充實「小圈子」，推薦了鄧恢林等人。二○一四年，孫力軍又物色另一個「自己人」劉新雲。

劉新雲和龔道安私下向孫力軍違規提供大量重要網路輿情、匯報案件辦理情況。他們違規提供給孫力軍的資料，絕大部分孫力軍無權知悉。「我的權力變得更大了，犯了更嚴重的罪過。」孫力軍在影片中懺悔說。

影片稱，孫力軍政治團夥案是「嚴重違反黨的政治紀律的典型」。目前案件調查還在進行中，中共中央已決定對前公安部副部長、前司法部部長傅政華等人立案審查調查。

報導指，鏡頭顯示傅政華在一份被調查的文件簽字，這是他去年十月落馬後首次露面。

大陸檢察機構上周以受賄、操縱證券市場及非法持有槍支三宗罪，正式起訴孫力軍，但影片未披露孫操縱證券市場的具體案情，但透露他收受財物高達數億元，包括巨額現金、名貴手錶、金銀珠寶、年份茅台酒、高檔手機、名貴普洱茶等。

公安 海鮮 中共

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