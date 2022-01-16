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王毅：中東不存在權力真空 也不需要「外來家長」

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅。觀察者網
大陸國務委員兼外長王毅。觀察者網

1月15日，大陸國務委員兼外長王毅在結束接待沙烏地阿拉伯、巴林、科威特、阿曼、土耳其、伊朗六國外長及海合會秘書長訪陸後，接受陸媒採訪表示，中東人民才是中東的主人，中東從不存在權力真空，當然也不需要「外來家長」。他強調，中東要發展，外部模式可借鑑，但不宜照搬；強加方案、盲目移植往往水土不服，「新自由主義」並不是靈丹妙藥。

據觀察者網，王毅提到，新的一年，中國將繼續為實現中東和平安寧提出中國建議：一是倡導團結自主。中東國家越是面臨外部施壓干涉，就越應當以自強謀穩定、以團結謀進取。中方將繼續支持地區國家探索自主發展道路，促進民族團結振興。二是捍衛公平正義。巴勒斯坦問題這一最大歷史不公必須要盡早糾正。中方將繼續支持兩國方案，支持巴人民正義事業，支持召開更具權威性和廣泛性的國際促和會議。

三是堅持核不擴散。中方將繼續積極斡旋，推動各方盡快恢復履行伊朗核問題全面協議，支持建立中東無核及其他大規模殺傷性武器區。四是共建集體安全。中方將繼續致力於搭建對話合作平台，回應地區國家關切，為構建地區集體安全凝聚共識、積累條件。五是加快發展合作。中方將繼續貫徹以發展促安全理念，同中東國家分享發展機遇，交流治國理政經驗，厚植地區和平安全的根基。

針對美國去年底舉辦民主峰會，來訪中東國家不在受邀之列，王毅指出，民主人權是全人類的共同價值，是世界各國人民的共同事業，也是包括中國和中東國家在內廣大發展中國家的共同追求。一個國家是否真正民主、是否重視人權，要由本國人民說了算。反對個別國家藉口民主人權對別國指手畫腳，將民主人權政治化、工具化，干涉別國內政。

他強調，民主人權不是專權，更不是霸權。美國推行所謂大中東民主改造，通過搞顏色革命策動政權更迭，動輒以軍事干涉謀取地緣利益，嚴重損害了地區安全穩定和民眾福祉，恰恰是國際關係中最大的不民主。假民主之名推進的「阿拉伯之春」，反而致使中東國家失去寶貴的十年，造成上百萬人死傷，數千萬人流離失所的這一歷史教訓極為深刻，值得各方反思。

王毅說，世界上沒有哪種民主天生優越，沒有哪個文明高人一等，沒有哪個國家有權充當道德裁判。中國和中東國家應當堅定走自己的路，倡導不同文明平等交流，促進人類社會共同進步。

中東 人權 王毅

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